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直擊野生梁朝偉跑趴 逗趣模樣曝光

記者黃保慧／即時報導
梁朝偉(左)結束放映與老友聚餐。記者黃保慧／攝影
梁朝偉(左)結束放映與老友聚餐。記者黃保慧／攝影

金馬影帝梁朝偉闊別多年再訪台，今天除了為別具意義的經典之作「悲情城市」站台，結束放映後更低調和33年前一起拍片的夥伴到「貓下去」敦北俱樂部重聚，入餐廳前他面對所有問題「是否會再來台灣？」、「有沒有見到侯導？」都沒有回答，就快步入內，小插曲是，他一時還找不到入口，但用充滿電力的眼神跟工作人員確認方向後才走進包廂。

梁朝偉(左)結束放映與老友聚餐。記者黃保慧／攝影
梁朝偉(左)結束放映與老友聚餐。記者黃保慧／攝影

高捷隨後跟上，很瀟灑地停留受訪，他開心表示今天特別帶老婆來看，問及也是來看梁朝偉的嗎？他笑說：「她有我就夠了。」甜蜜溢於言表，至於今天是否不醉不歸？他說：「大家明天都有工作。」

梁朝偉在聚餐前，出席「悲情城市」放映，他與媒體打完招呼、拍照後便入廳內，梁朝偉上台開口，先是自嘲「我不太會說話」，隨後懷念地提到感念侯孝賢導演當年的鼓勵，「當時我不管說什麼，侯導都說好，他給我很多鼓勵。」

他回憶說：「當時因為常常要去很遠的地方拍，所以很多時候我跟侯導有機會在車上聊一些我對表演的看法，他很有耐心在車上聽我講，並且微笑點頭說『對對對』好像我說什麼，他都會說對。」

梁朝偉也分享愛上文學是因為侯孝賢，「這是一個很好的體驗，也給了我很多啟發，希望未來新生代的觀眾、影迷能有更多的機會在大銀幕看到侯導的作品。」

梁朝偉 導演

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