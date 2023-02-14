情人節再大戰...王力宏6點反擊李靚蕾：別再煽風點火
王力宏和前妻李靚蕾不斷透過律師互相放話，目前最新進度是王力宏方14日再度以6點反擊，要李靚蕾一方「不要偷換概念」，並直指這一切都是李靚蕾「主動向媒體煽風點火」。
今天是情人節，王、李曾一夜夫妻，翻臉後大戰未歇，起因是王力宏近來推出新歌「想見就能相見」，傳達對家人的想念之情，被李靚蕾發文轟「不要再消費」、「摘下面具做人很難嗎」，並透過律師表示2人在美國法院的訴訟案，王力宏已確定敗訴終結。王力宏律師回應訴訟持續進行中，強調「沒有所謂王力宏先生確定敗訴終結」，而李靚蕾再度提出4點控王力宏利用權勢不斷打壓、廣發新聞稿惡意扭曲事情。
王力宏的律師則以6點回應：
1.法律講求證據，情緒性發言，大可不必。
2.我們本來就認為家事不應該佔用媒體資源，請李靚蕾小姐不要再主動向媒體煽風點火，若不是昨天李靚蕾小姐自己發IG限時動態，故意引起媒體報導，王力宏先生何須被迫回應？
3. 前次說明所指的「違反裁決」，非單指「兒少法」，李小姐律師不必偷換概念，證據俱在，向法院求證，有何不可？與所謂「塑造虛假形象」又有何關係？為何一直要引導大眾輿論方向？
4.王力宏先生沒有在美國請求停止給付扶養費，而且到現在還是按期給付扶養費，請勿造謠。
5.王力宏律師所述句句屬實，社會及司法自有公評。希望案件回歸司法程序。
最後一點則說王力宏先生既是父親，也是歌手。思念家人乃人之常情，天經地義，歌手寫歌也是自然不過的事。家人是無辜的，對此深表遺憾。
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