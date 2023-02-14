曾演過「郭靖」 昔性格小生向雲鵬離世 享壽72歲

向雲鵬曾以「鄉野人」一片得到金馬獎最佳男配角。圖／本報系資料照

70年代性格小生向雲鵬14日驚傳病逝於台北和信醫院，享壽72歲；向雲鵬過去曾榮獲金馬獎最佳男配角，6年前曾因罹患胃癌被醫生宣判無藥醫，他靠切掉4分之3的胃，挺過12次化療，靠飲食控制撿回一條命，無奈最後敵不過病魔折騰，台灣時間14日上午進加護病房，下午3時多，因肺炎引發器官衰竭，宣告不治。

向雲鵬和張佩華、寇世勳等人是同期明星，他1980年拍攝電影 「鄉野人」憑藉精彩演技，獲得金馬獎男配角獎，也曾演過電視劇「神鵰俠侶」扮演郭靖，「楚留香新傳」也見其精湛演技， 30年前，他曾移居至上海開牛肉麵店，演藝重心也轉至中國，結果因在劇組養成吃便當習慣，口味重又油膩的飲食，加上他愛杯中物，每天至少要喝兩瓶高粱，飲食無節制的情況下，造成他健康亮紅燈，曾腦中風 、心臟裝心律調節器，體重一下子從90公斤暴瘦至60公斤，到醫院檢查才知罹患胃癌。

向雲鵬是70年代性格小生。圖／本報系資料照

後來經過切胃、化療，向雲鵬透過飲食控制，前兩年到醫院檢查已完全康復，恢復狀況連醫生都感到驚訝，這幾年，向雲鵬健康狀況維持得不錯，他的友人徐家興表示，上周六（11日）就聽向雲鵬說自己身體似乎不太舒服，雙方還講好改天再約吃飯，不料14日上午就聽向太太稱丈夫到醫院檢查，發現血壓 急降，隨即住進加護病房，友人悲傷地說：「下午3點40分吧，就接到消息，他走了....真的太快了」，並稱目前家屬都還沉浸在哀傷中，關於後事，幾個從小一起長大的兄弟也會配合家屬協助處理。 向雲鵬(左二)過去常與好友們寇世勳(右)、張佩華(左)等圈內人聚會。圖／本報系資料照

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