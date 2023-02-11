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「阿凡達」、「鐵達尼號」拚不過？這些經典名片更賣座

記者蘇詠智／即時報導
「阿凡達」經幣值與通膨換算後，並非史上最賣座的電影。圖／摘自imdb
「阿凡達」經幣值與通膨換算後，並非史上最賣座的電影。圖／摘自imdb

金獎名導詹姆斯卡麥隆執導的「鐵達尼號」、「阿凡達」、「阿凡達：水之道」，都在全球各地引爆賣座狂潮，然而換算過幣值與通貨膨脹後，這幾部片都離「影史第一」有段差距，80多年前的「亂世佳人」依舊穩坐冠軍。在北美地區，它們也都還不如「星際戰」、「真善美」、「外星人」熱賣。

電影票價不斷在成長，較晚上映的電影很容易就能在數字上超越昔日名作，但換算幣值和通膨後，常常薑還是老的辣，畢竟過去的娛樂活動不發達，且早年電影票價不算貴，平民百姓負擔得起，好片往往能吸引觀眾一看再看。

「亂世佳人」經幣值與通膨換算後，始終是影史票房冠軍。圖／摘自imdb
「亂世佳人」經幣值與通膨換算後，始終是影史票房冠軍。圖／摘自imdb

目前全球總票房換算後達39億美元、北美票房換算後有18億美元的「亂世佳人」，未上映前原著小說已熱銷，無數觀眾對電影版早有期待，男主角又是「好萊塢之王」克拉克蓋博，加上戰爭場面、彩色拍攝，都是當年的技術巔峰，會在全球狂賣，完全合情合理，「鐵達尼號」也是以「重金打造+砸大場面」類似模式在操作，在數十年後再掀賣座熱潮。

「鐵達尼號」算是少數距離當代較近、票房表現沒比舊經典遜色太多的大片。圖／摘自im...
「鐵達尼號」算是少數距離當代較近、票房表現沒比舊經典遜色太多的大片。圖／摘自imdb

相較之下，北美票房換算後為16億美元的「星際大戰」，就是以全新概念和視效呈現，小兵立大功的經典，那時幾位主角都談不上知名，上片前亦未受看好，最後卻創下賣座紀錄。而北美票房換算後為13億美元的「真善美」，情節溫馨又有動聽的歌曲，是史上票房最高的音樂片。史蒂芬史匹柏「外星人」則以科幻片外觀拍出感人力量，北美票房換算後近13億美元。

「星際大戰」上片前未受看好，上映後卻締造驚人紀錄。圖／摘自imdb
「星際大戰」上片前未受看好，上映後卻締造驚人紀錄。圖／摘自imdb

「鐵達尼號」換算後北美票房是12億餘美元，和「外星人」有5000餘萬美元的差距，已經表現很突出，「阿凡達」換算後的北美票房約近9億美元，還不及「齊瓦哥醫生」、「白雪公主」、「大白鯊」等片。

「外星人」曾在全球各地造成熱賣狂潮。圖／摘自imdb
「外星人」曾在全球各地造成熱賣狂潮。圖／摘自imdb

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