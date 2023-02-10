「阿凡達2」將超車「鐵達尼號」 成全球票房季軍

「阿凡達：水之道」全球持續熱賣中。（圖：迪士尼提供）

電影 「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）全球票房即將超越「鐵達尼號」登上影史賣座季軍，最新幕後花絮揭密手工縫製的真實華麗服裝，以及有如真實地點的逼真美術場景，令設計師也大呼：「就像在拍別的星球實況！」

「阿凡達：水之道」全球熱賣，票房即將超越詹姆斯卡麥隆（James Cameron）執導的另一部經典代表作「鐵達尼號」（Titanic）將近22億美元的全球票房、登上全球影史賣座季軍。電影全美票房破六億，順利進入全美影史票房前十名，且是繼第一集睽違13年後、首部蟬聯七週週末票房冠軍電影。目前全台票房已累積超過新台幣7億2700萬，晉升台灣影史票房第8名。

最新幕後花絮中製片強藍道首先點出電影場景是無中生有，不僅所有東西都要從頭做起，更要在虛擬世界和真實片場上分別打造。雙美術設計師（Dylan Cole）與班普羅克特（Ben Procter）進而分享實現詹姆斯卡麥隆腦海中「如假包換」潘朵拉星的第一手獨家秘辛，柯爾先說本片的挑戰不只是創造設計概念本身，還有注意鉅細靡遺的無數細節，連卡麥隆自己都跳出來證實每根草、每片樹葉、每朵花和每隻蟲都不放過。

另一位美術設計師班普羅克特則大呼無論是技術方面或是自然方面，一切在詹姆斯卡麥隆的腦海中都是真的，他更形容他們根本不是在製作一部電影，而是拍下剛好發生在別的星球上的實際情況。除了互相對比碰撞的高科技人類基地與絕美潘朵拉自然秘境，以及令人驚豔的熱帶島嶼和環礁部落，美術設計還包括所有潘朵拉星上的「生物」，尤其是令人印象深刻的要角「突猑」，設計師特別強調牠們會令人聯想到鯨魚，卻絕對不是鯨魚。

從「鐵達尼號」起便與詹姆斯卡麥隆合作至今、並以該片獲得奧斯卡 的資深服裝設計師黛博拉L.史考特（Deborah L.Scott），與曾參與「魔戒」三部曲和「阿凡達」的紐西蘭維塔工作室繼續合作本片，耗費長達5年一針一線手工縫製納美人服裝，展示該團隊帶給本片的驚人的技巧層面，設計超過1萬份，更使用超過1萬顆珠子、製作2000套樣件與服裝，完全顛覆原本以為服裝也是電腦合成動畫的觀眾既定觀念。