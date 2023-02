「阿凡達2」將超車「鐵達尼號」 成全球票房季軍

「阿凡達:水之道」全球持續熱賣中。(圖:迪士尼提供)

電影 「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)全球票房即將超越「鐵達尼號」登上影史賣座季軍,最新幕後花絮揭密手工縫製的真實華麗服裝,以及有如真實地點的逼真美術場景,令設計師也大呼:「就像在拍別的星球實況!」

「阿凡達:水之道」全球熱賣,票房即將超越詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導的另一部經典代表作「鐵達尼號」(Titanic)將近22億美元的全球票房、登上全球影史賣座季軍。電影全美票房破六億,順利進入全美影史票房前十名,且是繼第一集睽違13年後、首部蟬聯七週週末票房冠軍電影。目前全台票房已累積超過新台幣7億2700萬,晉升台灣影史票房第8名。

最新幕後花絮中製片強藍道首先點出電影場景是無中生有,不僅所有東西都要從頭做起,更要在虛擬世界和真實片場上分別打造。雙美術設計師(Dylan Cole)與班普羅克特(Ben Procter)進而分享實現詹姆斯卡麥隆腦海中「如假包換」潘朵拉星的第一手獨家秘辛,柯爾先說本片的挑戰不只是創造設計概念本身,還有注意鉅細靡遺的無數細節,連卡麥隆自己都跳出來證實每根草、每片樹葉、每朵花和每隻蟲都不放過。

另一位美術設計師班普羅克特則大呼無論是技術方面或是自然方面,一切在詹姆斯卡麥隆的腦海中都是真的,他更形容他們根本不是在製作一部電影,而是拍下剛好發生在別的星球上的實際情況。除了互相對比碰撞的高科技人類基地與絕美潘朵拉自然秘境,以及令人驚豔的熱帶島嶼和環礁部落,美術設計還包括所有潘朵拉星上的「生物」,尤其是令人印象深刻的要角「突猑」,設計師特別強調牠們會令人聯想到鯨魚,卻絕對不是鯨魚。

從「鐵達尼號」起便與詹姆斯卡麥隆合作至今、並以該片獲得奧斯卡 的資深服裝設計師黛博拉L.史考特(Deborah L.Scott),與曾參與「魔戒」三部曲和「阿凡達」的紐西蘭維塔工作室繼續合作本片,耗費長達5年一針一線手工縫製納美人服裝,展示該團隊帶給本片的驚人的技巧層面,設計超過1萬份,更使用超過1萬顆珠子、製作2000套樣件與服裝,完全顛覆原本以為服裝也是電腦合成動畫的觀眾既定觀念。