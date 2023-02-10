張藝謀愛將「狂飆」爆紅 44歲張譯好評破紀錄

張譯一頭白髮加上神態演繹出中年歷經風霜的安欣。圖／愛奇藝國際站提供

集結實力派演員的燒腦刑偵劇「狂飆」成為中國2023開年最火劇集，由張譯、張頌文主演，描述員警掃黑除惡的過程，劇情時間橫跨21年，正反角色刻畫飽滿、劇情張力十足，開播後平台熱度值達11800，創下愛奇藝最高紀錄，超越2021年開春播出的「贅婿」。

日前「狂飆」播出結局，在微博 評分持續飆漲高達9.5，為2023年至今戲劇類第一高分，演員們的人氣更是火熱，收穫無數劇迷喜愛，兩位主演張譯、張頌文分別已44歲、46歲，被網友稱是「非流量演技大叔」、「老來得粉」，連日話題不斷。

「狂飆」中，張譯扮演刑警「安欣」，與張頌文飾演的魚販「高啟強」，因為打架案件結下不解之緣，原本卑微過日的高啟強為了一圓弟弟開店夢想，逐漸走上歪路，與黑社會掛勾，一步步從建築集團總經理變成政協委員，黑白通吃，跟安欣徹底站在對立面。

張譯因為與導演 張藝謀合作了四次成為「張藝謀愛將」，他的演技早就受到業界跟觀眾肯定。拍戲時，張譯相當講究細節，還會在空檔時幫忙整理劇組道具，被笑稱是「熱心市民張先生」。

為了達到更好的拍攝效果，張譯堅持泡在冷水裡，即使渾身發抖但嘴上仍喊著「再來一次」。在劇中飾演他青梅竹馬「孟鈺」的李一桐透露，之前就很喜歡張譯的作品，知道能跟他合作很開心，她是抱著迷妹的狀態進劇組。

不只張譯，飾演最大反派高啟強的張頌文，面對命運的考驗，做出最壞選擇，有多場精彩的情緒轉折戲，他把角色拿捏到位，從弱小反派成為黑道老大後，眼神也變得冷酷，劇中一句「告訴老默，我想吃魚了」的殺人暗號更引起劇迷討論，笑稱現在聽到吃魚就害怕。

另外，劇中飾演張頌文妻子的高葉，因為演活霸氣、妖豔的大嫂「陳書婷」一角，知名度飛升，看見粉絲接機，她尷尬笑說：「還有點不太習慣。」而張頌文還是她大學學長，但兩人從未合作過。

張頌文與高葉在「狂飆」的第一場戲就是勒脖子的「激烈」戲碼，高葉說：「一開始劇本上是寫我打了他一巴掌，但是我希望在打他的基礎上，讓觀眾看出兩人之間荷爾蒙的碰撞，所以提議改成用腰帶勒他脖子，頌文哥也答應了，試了一下效果還不錯，因為動作比較激烈，拍攝前他還吃了一顆速效救心丸，但過程很順利。」