就是為了這部片 宋仲基忍痛暫別新婚妻

宋仲基為了海外取景必須出國一個月。圖／Netflix提供

宋仲基 日前和英國女友凱蒂登記結婚，他隨後要為Netflix 電影「路基完」出國拍攝，所以聘請英韓翻譯，貼身照顧凱蒂。而Netflix今天也公開關於這部作品的細節，預告宋仲基將再度破格變身成為為了求生，逃至比利 時尋求自由而展開生死搏鬥的脫北者，與被譽為「怪物新人」的崔聖恩命運般相遇後意外相愛，另外還有實力派演員群趙漢哲、金成鈴、李壹花等人也確定演出，

Netflix繼電影「勝利號」、影集「黑道律師文森佐」之後，再度與宋仲基合作。「路基完」改編自韓國作家趙海珍的長篇小說「遇見路基完」，由獲獎無數的金熙珍負責執導與撰寫劇本，劇情描述偷渡到比利時的脫北者「路基完」為得到唯一的希望「難民」地位的認可，不管發生什麼事都要拼死活下去而展開了生死搏鬥，卻因為一場命運般的相遇，意外愛上了出生在比利時的前韓國射擊選手、已經失去活下去希望的「瑪麗」(崔聖恩 飾)，狀況極端的兩人從相識到分離婉如史詩般的愛情故事。