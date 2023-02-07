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就是為了這部片 宋仲基忍痛暫別新婚妻

記者李姿瑩／即時報導
宋仲基為了海外取景必須出國一個月。圖／Netflix提供
宋仲基為了海外取景必須出國一個月。圖／Netflix提供

宋仲基日前和英國女友凱蒂登記結婚，他隨後要為Netflix電影「路基完」出國拍攝，所以聘請英韓翻譯，貼身照顧凱蒂。而Netflix今天也公開關於這部作品的細節，預告宋仲基將再度破格變身成為為了求生，逃至比利時尋求自由而展開生死搏鬥的脫北者，與被譽為「怪物新人」的崔聖恩命運般相遇後意外相愛，另外還有實力派演員群趙漢哲、金成鈴、李壹花等人也確定演出，

Netflix繼電影「勝利號」、影集「黑道律師文森佐」之後，再度與宋仲基合作。「路基完」改編自韓國作家趙海珍的長篇小說「遇見路基完」，由獲獎無數的金熙珍負責執導與撰寫劇本，劇情描述偷渡到比利時的脫北者「路基完」為得到唯一的希望「難民」地位的認可，不管發生什麼事都要拼死活下去而展開了生死搏鬥，卻因為一場命運般的相遇，意外愛上了出生在比利時的前韓國射擊選手、已經失去活下去希望的「瑪麗」(崔聖恩 飾)，狀況極端的兩人從相識到分離婉如史詩般的愛情故事。

崔聖恩因在戲劇「怪物」裡的精湛演技而被譽為「怪物新人」，這次與宋仲基合作令外界相當好奇。而實力派演員趙漢哲除了才在「財閥家的小兒子」裡飾演宋仲基二伯父，也在「魔幻之音」中飾演過崔聖恩的父親，這次兩人再續前緣飾演父女。讓「路基完」不顧生命危險拼命前往比利時的關鍵人物「母親」一角，則是由充滿堅強不屈形象、具權威感的資深演員金成鈴所飾演。全片將透過Netflix於全球190國獨家上線，後續相關消息將由Netflix陸續釋出。

崔聖恩以新人之姿躍上國際。圖／Netflix提供
崔聖恩以新人之姿躍上國際。圖／Netflix提供

宋仲基 Netflix 比利

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