女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

當電影 中需要有裸露的場面，許多女星會感到很為難，只好硬著頭皮嘗試，竟也有人不但不尷尬、不委屈，反而還開心地不得了，甚至導演 還沒喊開始動作，就已經先脫光，妙的是片子導演還是自己的另一半。

曾經演出過「華麗女子摔角聯盟」、「郵報：密戰」等片的艾莉森布麗，與「捍衛戰士：獨行俠」中扮演黑人飛官的傑艾利斯，在即將於亞馬遜 Prime Video上架的新片「曾經的我」中扮演一對舊情人，艾莉森邊回首過去邊好奇自己為什麼會變成像現在這樣的工作狂。這部片由她的另一半戴夫法蘭柯執導，全片最高潮是她的裸奔場面，她對於在鏡頭前一絲不掛完全沒有抗拒，坦言愛死了這種感覺：「我對裸體感到超自在的，我花了11年才讓戴夫對於的裸體變得更放鬆一些。」

為什麼這麼愛脫？艾莉森布麗表示因為覺得裸體很好玩，反而能夠提振她的力量，讓她忍不住就會笑出來，就像她在出席首映會前一天晚上，也是脫光光在飯店跑來跑去，把自身的能量提升起來，拍那種裸奔戲之前，她就已經一直把浴袍脫掉，不時在現場光溜溜的，連戴夫都受不了提醒她：「親愛的，還沒那麼早，不用那麼快脫，好嗎？」