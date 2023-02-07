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女星坦承太愛脫光 導演老公受不了

記者蘇詠智／即時報導
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）
戴夫法蘭柯（左）花了很長一段時間，才能接受另一半艾莉森布麗對裸體的喜愛。（路透資料照片）

電影中需要有裸露的場面，許多女星會感到很為難，只好硬著頭皮嘗試，竟也有人不但不尷尬、不委屈，反而還開心地不得了，甚至導演還沒喊開始動作，就已經先脫光，妙的是片子導演還是自己的另一半。

曾經演出過「華麗女子摔角聯盟」、「郵報：密戰」等片的艾莉森布麗，與「捍衛戰士：獨行俠」中扮演黑人飛官的傑艾利斯，在即將於亞馬遜Prime Video上架的新片「曾經的我」中扮演一對舊情人，艾莉森邊回首過去邊好奇自己為什麼會變成像現在這樣的工作狂。這部片由她的另一半戴夫法蘭柯執導，全片最高潮是她的裸奔場面，她對於在鏡頭前一絲不掛完全沒有抗拒，坦言愛死了這種感覺：「我對裸體感到超自在的，我花了11年才讓戴夫對於的裸體變得更放鬆一些。」

為什麼這麼愛脫？艾莉森布麗表示因為覺得裸體很好玩，反而能夠提振她的力量，讓她忍不住就會笑出來，就像她在出席首映會前一天晚上，也是脫光光在飯店跑來跑去，把自身的能量提升起來，拍那種裸奔戲之前，她就已經一直把浴袍脫掉，不時在現場光溜溜的，連戴夫都受不了提醒她：「親愛的，還沒那麼早，不用那麼快脫，好嗎？」

她不只自己愛脫，該片的結尾戲還有別人要跟她一起脫光，對方沒有拍過裸戲，非常緊張，她就說道：「我們要團結起來，我先脫光，你覺得怎麼樣？」她看著對方的眼神，認為兩人在一起進行這件特殊的工作，有一種「同心」的感覺，讓她對於拍裸戲更享受了。

艾莉森布麗在「曾經的我」有裸奔場面，一點也不尷尬，還脫得很開心。圖／摘自imdb
艾莉森布麗在「曾經的我」有裸奔場面，一點也不尷尬，還脫得很開心。圖／摘自imdb

導演 電影 亞馬遜

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