隋棠遭控「惡鄰」 她持錄影為證嗆鄰：帶著榔頭上樓罵

隋棠針對被指擾鄰一事，發出千字文回應。圖／摘自臉書

女星隋棠 7日遭控製造噪音擾鄰，在沉澱一整天後，晚間她在臉書 發出千字文，細數搬新家後與鄰居交手的所有過程，除了反擊曝對方曾「帶著榔頭上樓罵」前住戶外，也感嘆：「都說能戰卻選擇忍讓是修為，修為也是不夠，繼續努力」，文章po出後，短短一小時吸引超過4000則留言，8萬人按讚，從原本負評逆轉，引來網友力挺。

隋棠細數遭控過程，表示社區中庭原有一個噴水池，她一家五口搬進該社區半年後，「大概只開5天這樣的頻率」，詢問管理室後得到的答案是「樓下鄰居嫌太吵了，要求關掉」，有了上述「前車之鑑」，她與老公對樓下鄰居便有了一些擔憂，「而從裝潢房子開始，問題也慢慢浮現」，並稱裝潢過程，鄰居太太三不五時上樓監工，對於鄰居要求隔音設備，她也盡可能做，例如家中地板加裝30公分海綿，院中老樹也砍掉，「這些都有施工前後圖可佐證」。

➤➤➤隋棠遭控放任孩子嬉鬧製造噪音 回話讓鄰居心寒提告

她感嘆：「但盡力達到這些要求都是小事，最難的是，這些要求沒有終點」，表明鄰居太太依然會在正常生活時間來按門鈴，要求小孩安靜，「沒有一次是好好開口，都是直接大聲歇斯底里的對家裡的大人和小孩抱怨，（這些我們有監視器錄影為證），也因此我們決定不再為他們開門，因為不希望小孩一直經歷這樣瘋狂的場面。」至於警察 敲門影片，隋棠也表示：「我們沒有不開門，而是根本不在家，不知道這件事，因為我們去花蓮過年了...（也都有住宿證明）」。