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隋棠遭控「惡鄰」 她持錄影為證嗆鄰：帶著榔頭上樓罵

記者陳慧貞／即時報導
隋棠針對被指擾鄰一事，發出千字文回應。圖／摘自臉書
隋棠針對被指擾鄰一事，發出千字文回應。圖／摘自臉書

女星隋棠7日遭控製造噪音擾鄰，在沉澱一整天後，晚間她在臉書發出千字文，細數搬新家後與鄰居交手的所有過程，除了反擊曝對方曾「帶著榔頭上樓罵」前住戶外，也感嘆：「都說能戰卻選擇忍讓是修為，修為也是不夠，繼續努力」，文章po出後，短短一小時吸引超過4000則留言，8萬人按讚，從原本負評逆轉，引來網友力挺。

隋棠細數遭控過程，表示社區中庭原有一個噴水池，她一家五口搬進該社區半年後，「大概只開5天這樣的頻率」，詢問管理室後得到的答案是「樓下鄰居嫌太吵了，要求關掉」，有了上述「前車之鑑」，她與老公對樓下鄰居便有了一些擔憂，「而從裝潢房子開始，問題也慢慢浮現」，並稱裝潢過程，鄰居太太三不五時上樓監工，對於鄰居要求隔音設備，她也盡可能做，例如家中地板加裝30公分海綿，院中老樹也砍掉，「這些都有施工前後圖可佐證」。

➤➤➤隋棠遭控放任孩子嬉鬧製造噪音 回話讓鄰居心寒提告

她感嘆：「但盡力達到這些要求都是小事，最難的是，這些要求沒有終點」，表明鄰居太太依然會在正常生活時間來按門鈴，要求小孩安靜，「沒有一次是好好開口，都是直接大聲歇斯底里的對家裡的大人和小孩抱怨，（這些我們有監視器錄影為證），也因此我們決定不再為他們開門，因為不希望小孩一直經歷這樣瘋狂的場面。」至於警察敲門影片，隋棠也表示：「我們沒有不開門，而是根本不在家，不知道這件事，因為我們去花蓮過年了...（也都有住宿證明）」。

最後，隋棠感謝同社區住戶們的打氣加油，「其實無論認同或不認同，對於家務事佔用了社會新聞資源，我們都要在此誠摯的致上十二萬分歉意」，對於鄰居屬於對聲音較敏感的人，也有同理心，因此對於鄰居所提訴求，「不管是合理或是不合理的要求，我們都盡力去完成，把該做的設備也做了，因為我們有自知之明，知道要把三個小孩控制到沒有聲音是有困難的，但面對無止盡的要求真的也感到疲憊。」總結一切的紛爭，她感觸良多：「都說能戰卻選擇忍讓是修為，修為也是不夠，繼續努力」。

隋棠遭鄰居控訴噪音擾人。圖／摘自臉書
隋棠遭鄰居控訴噪音擾人。圖／摘自臉書

警察 臉書 隋棠

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