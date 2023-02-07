全裸悔不當初？娜塔莉波曼為這原因超級不開心

娜塔莉波曼（左）在短片「騎士酒店」有激情演出。圖／摘自imdb

備受文青影迷推崇的氣質影后娜塔莉波曼，鮮少有太大尺度的演出，而她對於裸戲也抱持著「能免則免」的態度，因為曾經有過為藝術而犧牲，卻被當成在拍色情片的不愉快經驗。

娜塔莉波曼不太愛拍裸戲，因有過不舒服的經驗。（路透資料照片）

執導「歡迎來到布達佩斯大飯店」、「犬之島」等片的魏斯安德森，曾經讓娜塔莉波曼在「大吉嶺有限公司」的相關短片「騎士酒店」中與傑森史瓦茲曼飾演一對情侶，儘管片長才13分鐘，娜塔莉不但全裸還有與傑森的激情場面。結果娜塔莉的裸戲之後竟出現在一堆色情網站上，還被截圖成為劇照，任何人都可以存在下來隨時欣賞，令她感到自己的敬業卻被人用異色眼光看待，愈想就愈不開心。

影片來源：YouTube Christos Doulgerakis

事實上，網路年代一大堆蒐集明星裸露演出片段的網站，願意點頭在片中露點的演員，都要有「被各方檢視到沒完沒了」的心理準備，心裡過不去的人，就會減少這一類的演出，娜塔莉不是唯一的一個，曾經在女同志電影 演裸露片段的艾蜜莉布朗，也認為現在她為人妻母，再拍這樣的片段不是很有必要。