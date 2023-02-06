保羅路德「蟻人3」苦嘆身材難維持 「我想吃餅乾」

保羅路德推出「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」，直呼練身材更吃不消。(圖：迪士尼提供)

保羅路德回歸漫威 宇宙，推出全新續集「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」，這一回將正式前往前所未見的「量子宇宙」，他與家人必須共同攜手才能順利逃脫，而他在同一時間還得對上可以操控時間的可怕反派「征服者康」，但對於保羅來說，現年已經53歲，要維持壯碩身材相當不容易。

保羅原本是喜劇諧星，因為演出「欲擒故縱」、影集「六人行」走紅，直到加入漫威宇宙才開始積極健身 苦練身材，但他簽約加入漫威時已經44歲，當時已經苦練一整年健壯身材，最近接受媒體「Men’s Health」訪問，更表示維持身材大不易，「為了拍『蟻人與黃蜂女：量子狂熱』，我很努力在恢復身材，然後我意識到，天啊，這比上次拍『蟻人與黃蜂女』還要難多了！」

他表示自己在這段期間過得比較放鬆，衣服也變緊了，甚至無法穿上本來的褲子，「我會對自己說，好吧，吃一些餅乾吧，我有些焦躁不安，心情當時也不是很好，我真的被自己打敗了」。