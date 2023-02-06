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不老玉女 52歲蘇慧倫素顏照流出

記者林士傑／即時報導
蘇慧倫的近素顏照讓大批粉絲留言誇獎。圖／相信音樂提供
蘇慧倫的近素顏照讓大批粉絲留言誇獎。圖／相信音樂提供

52歲的蘇慧倫年節跟老公、兒子飛往日本旅行，私下近素顏的吃冰照引起粉絲暴動，紛紛留言讚太漂亮了、都沒變老、美少女無誤。被譽為「不老玉女」的她在日常是多管齊下，飲食、運動以及保養缺一不可，大方分享由內而外散發好氣色的撇步，直呼很幸運可以找到了適合自己的產品。

她連續2年擔任美容飲麗芙緹代言人，在廣告中坐在搭建好的青春列車前行，表示青春會在歲月中流逝，看著自己越來越不安，但是透過改變讓狀態越來越好，自信心油然而生。喜歡旅行的她看著列車，忍不住笑說：「拍廣告搭景的月台與火車很美很真實，坐在上面一直有種要搭火車去旅行的錯覺。」

她在日本時看著兒子首次嘗試滑snowboard，第2天就勇敢地被帶去坐纜車，回想起自己初次滑雪如同趕鴨子上架，「反正上了，就得想辦法下去，當初我也是在還來不及考慮心臟強度的無知狀態下就被帶上纜車了。」

這趟日本之旅還有意外收穫，她說：「以前出門旅行都會先做功課，去找當地一些有名的餐廳或特別的食物，當作旅途中的一個目標，現在越來越不這麼做了，尤其身邊帶著小孩的時候，類似這樣與食物的巧遇，心情上得到的驚喜與舒適是和花時間尋找排隊而達成計劃不同的。」

蘇慧倫重溫滑雪樂。圖／相信音樂提供
蘇慧倫重溫滑雪樂。圖／相信音樂提供
蘇慧倫很滿意續約代言酬勞。圖／相信音樂提供
蘇慧倫很滿意續約代言酬勞。圖／相信音樂提供

日本 玉女 滑雪

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