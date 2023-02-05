泰國F4戲魂上身？台灣受訪大遲到、邊拍邊吃還要求刪照

泰國F4訪台，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到1個多小時。記者王聰賢／攝影

「泰國 F4」Bright、Win、Dew、Nani因泰版「流星花園」在亞洲走紅，戲2021年上檔，他們至今似乎仍未走出戲中。飾演「道明寺」的Brighty昨日受訪時角色上身，完美詮釋角色的無禮形象，不但遲到1個多小時，拍照時還拿著餅乾不放，邊吃邊擺pose，泰方卻要求台灣媒體「不要使用吃東西的照片」。

他們明辦粉絲見面會，今台灣媒體聯訪原訂4時，但臨時改至4時30分，最後5時10分姍姍來遲，理由是「妝髮未完成」；Bright手拿餅乾邊吃邊走進採訪區，開始拍照後也沒放下，4人未對遲到一事道歉，泰方也沒有表示，看著Bright吃餅乾並未制止，而是在拍完照後對攝影 記者下令「吃餅乾的照片不要用」。

訪問內容則空洞不已，事先給了訪綱但他們絲毫沒準備，問「覺得4人誰最迷人」、「最有自信的部位」、「4人有什麼小秘密」，他們的回答是「4個人都覺得自己最迷人」、「全身都很有自信」、「因為是秘密所以都不能說」，在翻譯說話的空檔，4人不斷竊竊私語訕笑，顯然有趣的答案只講給彼此聽。