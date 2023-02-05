我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

封面故事／7個情緒暴走的小故事

泰國F4戲魂上身？台灣受訪大遲到、邊拍邊吃還要求刪照

記者梅衍儂／即時報導
泰國F4訪台，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到1個多小時。記者王聰賢／攝影
泰國F4訪台，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到1個多小時。記者王聰賢／攝影

泰國F4」Bright、Win、Dew、Nani因泰版「流星花園」在亞洲走紅，戲2021年上檔，他們至今似乎仍未走出戲中。飾演「道明寺」的Brighty昨日受訪時角色上身，完美詮釋角色的無禮形象，不但遲到1個多小時，拍照時還拿著餅乾不放，邊吃邊擺pose，泰方卻要求台灣媒體「不要使用吃東西的照片」。

他們明辦粉絲見面會，今台灣媒體聯訪原訂4時，但臨時改至4時30分，最後5時10分姍姍來遲，理由是「妝髮未完成」；Bright手拿餅乾邊吃邊走進採訪區，開始拍照後也沒放下，4人未對遲到一事道歉，泰方也沒有表示，看著Bright吃餅乾並未制止，而是在拍完照後對攝影記者下令「吃餅乾的照片不要用」。

訪問內容則空洞不已，事先給了訪綱但他們絲毫沒準備，問「覺得4人誰最迷人」、「最有自信的部位」、「4人有什麼小秘密」，他們的回答是「4個人都覺得自己最迷人」、「全身都很有自信」、「因為是秘密所以都不能說」，在翻譯說話的空檔，4人不斷竊竊私語訕笑，顯然有趣的答案只講給彼此聽。

問他們印象深刻的戲，他們回：「記得沒有那麼清楚，好像是4個人互相爭吵的戲，太久了有點想不起來。」而有華人血統的Win在15歲時被家人送到台北念書2個月，受訪時用中文說：「能聽懂一點點。」

泰國F4訪台，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到1個多小時。記...
泰國F4訪台，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到1個多小時。記者王聰賢／攝影
泰國F4來台受訪，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到1個多小時...
泰國F4來台受訪，左起Dew、Win、Bright 、Nani，大遲到1個多小時。記者王聰賢／攝影

華人 攝影 泰國

上一則

9歲女兒仙氣模樣曝光 與阿雅包高難度餃子竟嗑光餡料

下一則

牧師惹的禍？英俊小生自曝13歲遭性侵 性格大變

延伸閱讀

中國出境旅遊團2.6恢復 部分首發團爆滿

中國出境旅遊團2.6恢復 部分首發團爆滿
中國下周恢復出境旅遊團 首發團多條線路售罄

中國下周恢復出境旅遊團 首發團多條線路售罄
台立院副院長訪泰國 致謝湄州大學頒授榮譽博士學位

台立院副院長訪泰國 致謝湄州大學頒授榮譽博士學位
性感女星泰國遭勒索 泰警改口認「有人收錢」

性感女星泰國遭勒索 泰警改口認「有人收錢」

熱門新聞

北見直美。 圖／擷自Instagram

女星「23歲與父兄共浴」驚呆大眾 神隱2年後曝近況

2023-01-29 15:39
梁朝偉（左）與辛樹芬年輕時的婚禮畫面被「悲情城市」保存下來。圖／牽猴子提供

梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

2023-01-29 11:16
許美靜在新加坡出席一場音樂表演活動。（擷自bilibili）

精神出狀況…天籟歌后淡出20年 再唱經典網友唏噓「認不出」

2023-01-31 17:44
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。（取材自微博）

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

2023-01-31 08:25
胡歌老婆黃曦寧被形容神似楊冪、林依晨綜合體。圖／摘自微博

胡歌岳父一個月前就爆料婚訊 鄰居當時不信以為在吹牛

2023-02-02 12:00
胡歌。（取材自微博）

胡歌驚喜宣布「我當爸爸啦」 曝老婆身分 母女平安

2023-01-31 02:19

超人氣

更多 >
美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中

美軍戰鬥機擊落中國氣球 殘骸回收進行中
美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落

美用1枚飛彈擊落中國氣球 目擊者：「像一張皺巴巴的衛生紙」般飄落
亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院
圖輯／「我們做到了」 拜登賀空軍成功擊落中國氣球

圖輯／「我們做到了」 拜登賀空軍成功擊落中國氣球
美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議

美軍機擊落中國間諜衛星 中發聲明：強烈不滿和抗議