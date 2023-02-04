沒比較就沒傷害？「暮光」狼人承認與男主角交情被影響

「暮光之城」系列的3角戀相當糾結，吸血鬼與狼人各有死忠支持者。圖／摘自imdb

根據青少年奇幻小說 改編的「暮光之城」系列電影 ，今年將滿推出15周年，昔日少女觀眾們大都分成「吸血鬼愛德華」與「狼人雅各」兩派，各自覺得自家偶像和女主角貝拉比較配，彼此互別苗頭，爭強好勝，不輸國與國之間的衝突。雖然分別扮演這角色的羅伯派汀森、泰勒洛特並沒有因此翻臉，泰勒近來接受podcast節目訪問，卻承認那時跟羅伯之間確實有受到影響，感覺怪怪的。

泰勒洛特比起羅伯派汀森或是扮演貝拉的克莉絲汀史都華都要小幾歲，坦言：「我那時真的好小，拍第一部片才16歲，第2集的時候才17歲，等到揮別這一系列，我都才19歲而已。當年覺得前往不同的國家、城市，看到一堆狂熱的觀眾喜歡你、崇拜你，或是挺另外一方到底，真的是好奇怪的體驗。我們就是一個團隊，都只想拍出最好的影片，那種雙方陣營的競爭真的好奇怪。我跟羅伯之間完全沒有要競爭，可是一天到晚被別人這樣提醒，真的有點被影響到。」