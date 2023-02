「第三類接觸」傳奇女星83歲辭世 死訊藏近1個月才曝光

梅琳達狄倫(左)在「聖誕節的故事」還是演小男主角的媽媽。(取材自IMDb)

曾演出經典科幻片「第三類接觸」(Close Encounters of the Third Kind)、好萊塢知名女星梅琳達狄倫(Melinda Dillon)驚傳過世,享壽83歲,家屬悲慟證實死訊。據傳梅琳達早在今年元月9日已去世,家人卻直到快滿月的現在才對外發布,也沒有透露她去世的原因。

漫威英雄片橫掃全球票房超過10年,成為當今最具賣座保證的一種片型,也讓美國隊長、鋼鐵人、雷神索爾等英雄家喻戶曉。其實早在他們自己拍攝超級英雄電影之前,就曾經幾位最具代表性的招牌英雄拍攝權賣給其他公司,卻屢次遭到成本縮水、從A級大片變成B級小片的待遇,差點永無翻身之日。其中改編自「美國隊長」的電影「閃電威龍」,除了由經典名作「麥田捕手」作者的兒子麥特沙林傑扮演男主角史蒂夫羅傑斯,還找來曾以「第三類接觸」、「惡意的缺席」兩度入圍奧斯卡 女配角的實力派硬裡子女星梅琳達狄倫(Melinda Dillon)飾演史蒂夫的母親,彼此對手戲雖然不多,卻頗為溫馨動人。

梅琳達狄倫的演技實力頗受肯定,雖然曾有機會和史蒂芬史匹柏、薛尼波拉克、海爾艾許比、諾曼傑維遜等大導演合作,也入圍了不只一次奧斯卡,卻始終沒有登上好萊塢一線女星的位置,一度是業界不解之謎。她先在劇場界闖出名號,因為在名劇「靈慾春宵」的出色演技獲得百老匯東尼獎提名,接著跳進小螢幕,在「牧野風雲」等影集客串露臉,終於接到大銀幕的邀約,在傑克李蒙與凱薩琳丹妮芙主演的「81年代人生」軋上一角。

她的演藝事業在1970年代後期開始愈來愈順遂,史匹柏經典科幻片「第三類接觸」裡戲分頗重、兒子被外星飛碟吸引而消失的媽媽,開拍前3天才敲定由她扮演,她卻表現突出且因片子大熱賣又締造話題,風光打進奧斯卡入圍名單,也成為她最著名的電影代表作之一。她在「惡意的缺席」則改扮為了力挺摯友保羅紐曼,對女記者莎莉菲爾德透露他陪自己秘密墮胎、因此不可能在當天犯下殺人案的女子,因為秘密被報導公開,承受不住壓力而尋短。雖然不是女主角,卻得到大多數觀眾的同情,也再度入圍奧斯卡女配角。

儘管梅琳達的演技是多方面的,她在銀幕上給人最深的印象卻總是演媽媽,除了「第三類接觸」和「閃電威龍」裡美國隊長的媽之外,還在美國人心目中每年必看的耶誕經典「聖誕節的故事」飾演小男主角的媽媽,該片在北美每到耶誕假期就會重播,她的演出深植一代又一代觀眾心中。

史蒂芬史匹柏之後又以監製的身分找梅琳達合作,可能是她在台灣觀眾心目中最熟悉的角色—「大腳哈利 」中那個與大腳怪物共處一室家庭的媽媽,這位媽媽從第一次見到哈利被嚇到,後來和孩子們一起被哈利的單純打動,最後為了讓他安全回到山林裡,還跟一心追捕他的獵人周旋。她在片中戲分堪稱女主角,儘管大腳怪物才是觀眾最期待的噱頭,她的演出仍為片子增色不少。