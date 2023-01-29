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梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

記者蘇詠智／即時報導
梁朝偉（左）與辛樹芬年輕時的婚禮畫面被「悲情城市」保存下來。圖／牽猴子提供
梁朝偉（左）與辛樹芬年輕時的婚禮畫面被「悲情城市」保存下來。圖／牽猴子提供

梁朝偉穿上帥氣的西裝，在眾人眼前遵循一切禮法娶回新娘，過程很細緻，他也充滿回憶，但身旁的她卻不是劉嘉玲，他還希望錯過這一幕的觀眾有機會欣賞？！

台灣影史上第一部在國際一級影展抱回最佳影片大獎的「悲情城市」，當年上映締造熱烈的票房佳績，將近34年後又要回到全台各地戲院，於2月24日起盛大重映。拍攝時才26歲的梁朝偉，與23歲的辛樹芬，穿著西式禮服結婚，青春無邪的容顏被永遠留了下來，片中呈現的傳統台灣婚禮細節，更是值得觀眾回味。

影片來源：YouTube 牽猴子電影粉絲俱樂部

「悲情城市」導演侯孝賢特別細心考據，要將二戰之後台灣面貌忠實呈現，這場中西合璧的迎親戲，新娘辛樹芬身著典雅過膝洋裝，頭戴直直垂地鏤花白紗，手執長長緞帶捧花；新郎梁朝偉則是3件式直條紋西裝，右手拿黑色禮帽、左手握白色手套。這些時髦的款式都是劇組考據台灣知名攝影家鄧南光、張才等人1940年代作品，與當時照相寫真館所留的老照片而來，同時也忠實反映出劇中梁朝偉出身的基隆中上人家背景。

至於傳統方面，這場婚禮的迎親八音鑼鼓吹奏，更找來布袋戲大師李天祿率領的亦宛然劇團樂師來擔當，並由熟稔民間嫁娶習俗的「阿公」李天祿擔任「婚禮顧問」，從進門的吉祥話「添丁進財 」，再登堂拜神、祭祖到媒婆高喊「大妻對拜、尪某恩愛」等習俗，都由片中原本就飾演「阿公」的李天祿，一路指點。

有趣的是，就連飾演媒婆的演員也有來歷，原來她正是當年還是童星的顏正國的媽媽，因為兒子從小就和侯孝賢合作，所以也和侯孝賢班底十分熟悉，加上長期在片場陪兒子拍戲，耳濡目染下，客串起來得心應手，片中梁朝偉和辛樹芬在顏媽媽口令下，從一叩首開始，紮紮實實跪拜到九叩首，若再加上當天的NG鏡頭，為拍好這場戲，兩人就這樣彎腰跪拜了大半天，相當辛苦。

梁朝偉（右起）、辛樹芬和顏正國的母親在「悲情城市」的婚禮中合作。圖／牽猴子提供
梁朝偉（右起）、辛樹芬和顏正國的母親在「悲情城市」的婚禮中合作。圖／牽猴子提供

梁朝偉 導演 攝影

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