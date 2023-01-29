梁朝偉難忘的一場婚禮 發生在他26歲時

梁朝偉（左）與辛樹芬年輕時的婚禮畫面被「悲情城市」保存下來。圖／牽猴子提供

梁朝偉 穿上帥氣的西裝，在眾人眼前遵循一切禮法娶回新娘，過程很細緻，他也充滿回憶，但身旁的她卻不是劉嘉玲，他還希望錯過這一幕的觀眾有機會欣賞？！

台灣影史上第一部在國際一級影展抱回最佳影片大獎的「悲情城市」，當年上映締造熱烈的票房佳績，將近34年後又要回到全台各地戲院，於2月24日起盛大重映。拍攝時才26歲的梁朝偉，與23歲的辛樹芬，穿著西式禮服結婚，青春無邪的容顏被永遠留了下來，片中呈現的傳統台灣婚禮細節，更是值得觀眾回味。

影片來源：YouTube 牽猴子電影粉絲俱樂部

「悲情城市」導演 侯孝賢特別細心考據，要將二戰之後台灣面貌忠實呈現，這場中西合璧的迎親戲，新娘辛樹芬身著典雅過膝洋裝，頭戴直直垂地鏤花白紗，手執長長緞帶捧花；新郎梁朝偉則是3件式直條紋西裝，右手拿黑色禮帽、左手握白色手套。這些時髦的款式都是劇組考據台灣知名攝影 家鄧南光、張才等人1940年代作品，與當時照相寫真館所留的老照片而來，同時也忠實反映出劇中梁朝偉出身的基隆中上人家背景。

至於傳統方面，這場婚禮的迎親八音鑼鼓吹奏，更找來布袋戲大師李天祿率領的亦宛然劇團樂師來擔當，並由熟稔民間嫁娶習俗的「阿公」李天祿擔任「婚禮顧問」，從進門的吉祥話「添丁進財 」，再登堂拜神、祭祖到媒婆高喊「大妻對拜、尪某恩愛」等習俗，都由片中原本就飾演「阿公」的李天祿，一路指點。