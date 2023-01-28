結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

潘蜜拉安德森在「海灘遊俠」展現傲人身材，全球知名。（路透資料照片）

演藝圈不乏前夫妻鬧得你死我活，連朋友都不能做，然而還是有人儘管婚姻走不下去，依舊能與之前的另一半當朋友，甚至願意在遺囑中為對方留下一大筆錢，讓旁人都不得不嘖嘖稱奇。

曾經拍過「花花公子」雜誌清涼豔照、以「海灘遊俠」影集成為無數男性心目中性感偶像的「波霸」潘蜜拉安德森，近期即將推出個人回憶錄，預期會揭露一堆勁爆八卦 。她曾有過6段婚姻，有兩段是跟同一個人，但這幾位前夫中，唯獨只跟她結了12天婚的強彼得斯對她最照顧，曾透露在遺囑中為她留了千萬美元，還說：「不管她需不需要。」強彼得斯本身就是好萊塢 的傳奇，從逃家少年到成為美髮師，又成功地擁有自己的店，再到因緣際會之下拜名師學到好萊塢藝人最青睞的一些造型設計方式，幫當時當紅的芭芭拉史翠珊設計假髮，兩人因此墜入情網，他也從美髮師變成製片人，還拍了「星夢淚痕」、「蝙蝠俠」（1989年版）、「紫屋魔戀」等票房出色的影片，賺進大把鈔票，過著優渥的生活。

潘蜜拉安德森只結婚12天就可以拿到前夫給的千萬美元遺產。（路透資料照片）

強彼得斯與潘蜜拉在結婚之前就是好友，兩人雖然簽了結婚文件，由於沒有很積極的交到官方單位確認，婚姻是否合法也不確定，才能夠只結12天想離就離，但兩人友情不變，強彼得斯坦言：「我會永遠愛潘蜜拉，永遠把她放在心上，所以我會留給她千萬美元。」其實潘蜜拉自己也能夠賺錢，不見得完全只能靠強彼得斯的錢，再說那筆錢要等到強彼得斯去世後才拿得到，何時會入袋也不一定，不過潘蜜拉視強彼得斯是影響自己相當大的人，也說會愛他到死，繼續跟他維持友善的互動。