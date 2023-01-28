我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

已致3死4傷 加州驚傳本月第6起大規模槍擊案

中國東北有多冷？住宅大門忘關 一夜就成冰溶洞

結婚才12天賺到千萬元遺產 波霸女星前夫送上超級大禮

記者蘇詠智／即時報導
潘蜜拉安德森在「海灘遊俠」展現傲人身材，全球知名。（路透資料照片）
潘蜜拉安德森在「海灘遊俠」展現傲人身材，全球知名。（路透資料照片）

演藝圈不乏前夫妻鬧得你死我活，連朋友都不能做，然而還是有人儘管婚姻走不下去，依舊能與之前的另一半當朋友，甚至願意在遺囑中為對方留下一大筆錢，讓旁人都不得不嘖嘖稱奇。

曾經拍過「花花公子」雜誌清涼豔照、以「海灘遊俠」影集成為無數男性心目中性感偶像的「波霸」潘蜜拉安德森，近期即將推出個人回憶錄，預期會揭露一堆勁爆八卦。她曾有過6段婚姻，有兩段是跟同一個人，但這幾位前夫中，唯獨只跟她結了12天婚的強彼得斯對她最照顧，曾透露在遺囑中為她留了千萬美元，還說：「不管她需不需要。」強彼得斯本身就是好萊塢的傳奇，從逃家少年到成為美髮師，又成功地擁有自己的店，再到因緣際會之下拜名師學到好萊塢藝人最青睞的一些造型設計方式，幫當時當紅的芭芭拉史翠珊設計假髮，兩人因此墜入情網，他也從美髮師變成製片人，還拍了「星夢淚痕」、「蝙蝠俠」（1989年版）、「紫屋魔戀」等票房出色的影片，賺進大把鈔票，過著優渥的生活。

潘蜜拉安德森只結婚12天就可以拿到前夫給的千萬美元遺產。（路透資料照片）
潘蜜拉安德森只結婚12天就可以拿到前夫給的千萬美元遺產。（路透資料照片）

強彼得斯與潘蜜拉在結婚之前就是好友，兩人雖然簽了結婚文件，由於沒有很積極的交到官方單位確認，婚姻是否合法也不確定，才能夠只結12天想離就離，但兩人友情不變，強彼得斯坦言：「我會永遠愛潘蜜拉，永遠把她放在心上，所以我會留給她千萬美元。」其實潘蜜拉自己也能夠賺錢，不見得完全只能靠強彼得斯的錢，再說那筆錢要等到強彼得斯去世後才拿得到，何時會入袋也不一定，不過潘蜜拉視強彼得斯是影響自己相當大的人，也說會愛他到死，繼續跟他維持友善的互動。

強彼得斯是好萊塢傳奇人物，對於前妻出手超大方。（路透資料照片）
強彼得斯是好萊塢傳奇人物，對於前妻出手超大方。（路透資料照片）

好萊塢 八卦

上一則

「蝙蝠俠」羅伯派汀森跌下王座「全球第一帥」換他當

延伸閱讀

潘蜜拉安德森揭自曝：曾拒史塔龍追求、目睹影帝多P

潘蜜拉安德森揭自曝：曾拒史塔龍追求、目睹影帝多P
大菸草公司如何利用亞太裔青少年牟取利益

大菸草公司如何利用亞太裔青少年牟取利益
女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛
Netflix獲利下滑 但訂閱數大增

Netflix獲利下滑 但訂閱數大增

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

2023-01-22 01:30
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
丁強(左)與李璇是銀色夫妻。（圖：台視提供）

丁強病逝前「不願說話」 妻李璇悲痛：不知他病了

2023-01-27 19:53
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19

超人氣

更多 >
曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂
怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚

怎樣拿下貝佐斯？桑切斯首談空中之戀 曝光時都還沒離婚
星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王

星宇航空透視女模遭起底 父親竟是殯葬業大王
南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍

南加華資超市前爆搶案 2劫匪對亞裔老婦開槍
工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了

工時長又遭霸凌？半月灣兇嫌：神智不清殺人 後悔了