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丁強病逝前「不願說話」 妻李璇悲痛：不知他病了

記者杜沛學／即時報導
丁強(左)與李璇是銀色夫妻。（圖：台視提供）
丁強(左)與李璇是銀色夫妻。（圖：台視提供）

86歲資深演員丁強於大年初六（27日）病逝於台灣桃園楊梅某醫院，根據「壹蘋新聞網」報導，同是演員的妻子李璇證實丈夫的死訊，並透露丁強在去年7月結束拍攝李玖哲的MV「從來沒愛錯」工作後，就突然有失智、中風的症狀，夫妻原本鶼鰈情深，但丁強突然不願和李璇說話，似乎不想告知自己身體狀況，也讓李璇無法接受。

李璇表示，之前完全不知道丁強是因為生病了所以不想講話，只覺得他可能只是老了，就連孩子們從美國打電話回來，丁強也只想掛電話。丁強於15日被送進醫院，就再也沒出來了。李璇悲痛表示，丁強去世前一天看起來還好好的，只是仍然不願講話，沒想到在大年初六中午離世。

丁強是政工幹校影劇系畢業，服務於中華民國陸軍陸光話劇隊。1961年獲聘為中央電影公司特約演員，演出「薇薇的週記」等片。1969年初執導筒，導演「毒火掌」。1970年以喜劇演員之姿活躍於螢光幕。1971年他與有「古典美人」之稱的李璇再婚，婚後主要從事幕後工作，擔任製作人為李璇量身打造多部影片。1976年兩人赴美定居。

1980年代初期，丁強曾回台任製作、導演，並主持臺視綜藝節目「綜藝大亨」，但隨後又淡出演藝圈。2001年復出接演公視「記住 忘了」，獲得第36屆金鐘獎迷你劇集男主角獎。2010年以「幸福小公園」提名第45屆金鐘獎迷你劇集男主角獎。近年丁強與李璇也一起合作拍攝「火神的眼淚」。

導演 中華民國 中風

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