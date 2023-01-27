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87歲資深金鐘男星丁強病逝 經記人證實:走得很安詳

記者楊起鳳／即時報導
丁強近年作品不多但令人印象深刻。（圖：高雄電影節提供）
丁強近年作品不多但令人印象深刻。（圖：高雄電影節提供）

曾獲金鐘獎迷你劇集視帝的資深男星丁強27日病逝，據了解丁強年前曾昏倒，後來出現腦中風，27日中午在醫院病逝，享壽87歲，老婆李璇則表示丁強很安詳的離開，沒有受到病痛的折磨。丁強去年7月拍了韓裔歌手李玖哲的MV「從來沒愛錯」，也成為他最後的遺作。

丁強是政工幹校影劇系畢業，服務於中華民國陸軍陸光話劇隊。1961年獲聘為中央電影公司特約演員，演出「薇薇的週記」等片。1969年初執導筒，導演「毒火掌」。1970年以喜劇演員之姿活躍於螢光幕，演出「糊塗經理」時，曾因頭髮太長而接獲警方警告。

1971年與演員有古典美人之稱的李璇再婚，婚後主要從事幕後工作，擔任製作人為李璇量身打造多部影片。1976年兩人赴美定居。1980年代初期曾回台任製作、導演，並主持台視綜藝節目「綜藝大亨」，但隨後又淡出演藝圈。2001年復出接演公視「記住 忘了」，獲得第36屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。2010年以「幸福小公園」提名第45屆金鐘獎迷你劇集／電視電影男主角獎。

87歲的資深男星丁強27日病逝。（圖：中視提供）
87歲的資深男星丁強27日病逝。（圖：中視提供）

熱愛演戲的丁強，近年拍過「最佳利益」、「腦波小姐」等，夫妻倆前年也一起合演過電視劇「火神的眼淚」。但因體力及智力衰退，丁強演出作品越來越少，近期的電視影集作品是「你好，我是誰」及「媽，別鬧了」，去年7月拍了李玖哲的MV「從來沒愛錯」，擔任MV男主角，也成為他最後的遺作。

經紀人證實死訊，表示丁強因為年紀大了，過年前在家不小心跌倒，送醫之後由於血氧低，27日中午很安詳的離開，沒有任何折磨，生前也因為器官退化出現失智現象。丁強離世後，老婆李璇表現很堅強，目前遺體暫放於楊梅的殯儀館，3個兒女已經自美國返台協助處理父親的後事。

電影 導演 中華民國

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