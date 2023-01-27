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不想開工 經典兔電影2023年看過癮

記者黃保慧／即時報導
「怵目驚魂28天」劇照。圖／摘自臉書
「怵目驚魂28天」劇照。圖／摘自臉書

2023年兔年無論跟家人朋友團聚或享受自己的時光，都適合來看部好電影，而與兔子相關的經典電影不少，像是動畫片「比得兔」系列，還有驚悚的兔子「怵目驚魂28天」，以及寓意深遠，擅長用動物呼應劇情的導演尤格藍西莫執導必看電影「真寵」，各式類型都可讓影迷看到「兔」。

世界著名的童書故事「比得兔」跳進大銀幕，「比得兔」第一集在2018年推出大受好評，全球熱賣105億台幣(約3.5億美元)，2年後推出續集「比得兔兔」，由蘿絲拜恩、多姆納爾格里森和大衛奧伊羅主演，伊莉莎白戴比基、瑪格羅比和詹姆斯柯登擔任主要配音員。比得過去的調皮小聰明大受肯定讚賞，在大朋友小朋友裡都很受歡迎。

除了可愛的兔兔，還有驚悚的兔子，美國鬼才導演李察凱利2001年最著名的心理驚悚經典「怵目驚魂28天」，找來初出茅廬的傑克葛倫霍飾演一名正值叛逆抑鬱的少年，因夢遊而僥倖逃過從天而降的災難，卻遇見身穿恐怖兔裝的奇人，告訴他距離世界末日僅剩28天。除了劇中詭譎神祕的故事與出人意表的結局令人回味無窮，導演更透過暗藏的符號彩蛋，呈現對當代人類精神病徵的哲學觀察。本片上映時雖未獲票房肯定，隨後卻透過影碟市場及電視播送，成為口耳傳頌的邪典佳作。

最後要推薦的是，尤格藍西莫執導的「真寵」，是一部於2018年上映的電影，電影設定於18世紀初的英國，劇情探討一對表姊妹之間的關係，兩人運用各種手段在宮廷謀利，並爭奪成為安妮女王最愛的寵兒，而兔子在片中變得隱諱，有著「慾望」的象徵，也是劇情不可或缺重要的符號。

兔子是「真寵」中相當重要的象徵。圖／摘自臉書
兔子是「真寵」中相當重要的象徵。圖／摘自臉書
「比得兔」深受大小朋友喜愛。圖／摘自臉書
「比得兔」深受大小朋友喜愛。圖／摘自臉書

電影 導演 2023

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