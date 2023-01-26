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專家:槍案不是亞裔問題 在美愈久愈易用槍解決不滿

專訪／柯林法洛認曾與朋友決裂 「女妖」挑戰奧斯卡

記者陳建嘉／台北-倫敦連線專訪
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森希望觀眾能進場看「伊尼舍林的女妖」。圖／探照燈影業提供
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森希望觀眾能進場看「伊尼舍林的女妖」。圖／探照燈影業提供

柯林法洛、布蘭登葛里森主演黑色喜劇「伊尼舍林的女妖」強勢入圍奧斯卡9大獎，是今年大贏家之一，2位男星也分別入圍奧斯卡影帝、男配，日前接受本報系視訊專訪，柯林法洛坦言自己真的就像電影裡演的一樣，與朋友決裂，「他們有一天就突然消失了，但因為這樣，我後來與別人相處會更為謹慎」。

柯林法洛外型俊帥又才華洋溢，過往曾有「愛爾蘭種馬」的稱號，不過他性格直率浪蕩，自認過去也有一些「難以解決的人際問題」，直到年紀越來越大才知道怎麼與他人相處，「所以我想這對我來說也是成長」。

影片來源：YouTube 二十世紀影業

柯林、布蘭登與導演馬丁麥多納，早在14年前合作「殺手沒有假期」就相識，兩人不約而同稱讚導演才華洋溢，「但是他也超瘋狂的，哈哈，不過他會將最瘋狂的一面，全部獻給電影創作，這次有很多暴力元素，但也有很幽默的一面」，只是提到整部電影的核心，柯林則認為是「人生的意義」，「生而為人到底是為了什麼？這個故事試圖從我們的日常生活裡不停丟出這個問題」。

柯林與布蘭登早在十幾歲就相識，一路看彼此成長，即便兩人在片中決裂，不但對彼此破口大罵，甚至不惜拔刀自殘，但事實上兩人感情極好，「我們是在愛爾蘭附近的伊尼什莫爾島上拍戲，因為住得近，劇組還在島上蓋一間小酒吧，我們只要一下戲就會一起約喝酒談心事」。布蘭登更大讚當地景色極美，完全沒有特效後製，「你所看到的彩虹、山谷都是真的，我們完全沒修圖」。

柯林法洛懺悔過去較不會處理人際關係。圖／探照燈影業提供
柯林法洛懺悔過去較不會處理人際關係。圖／探照燈影業提供

即便兩人交情好，劇組仍安排他們先進行至少三周的對戲排練，布蘭登直言：「其實也不需要啦，但我們要確認彼此角色的行為模式，才能精準掌握對戲時的節奏。」柯林則笑答：「總之就是以誠相待囉。」

柯林法洛(左)、布蘭登葛里森在「伊尼舍林的女妖」雙雙入圍奧斯卡獎。圖／探照燈影業...
柯林法洛(左)、布蘭登葛里森在「伊尼舍林的女妖」雙雙入圍奧斯卡獎。圖／探照燈影業提供

柯林法洛先前已拿下金球獎最佳男主角獎，目前更被認定是呼聲最高的奧斯卡影帝，但他僅笑稱感謝大家喜歡，「我只是想要盡全力演好角色，我不喜歡演一個全新的角色，卻讓我感覺有似曾相識的感覺」，他先前在「蝙蝠俠」刻意扮老扮醜演出反派「企鵝」，毀容式演出獲得外界讚賞，「雖然我不知道如果拍續集，『企鵝』會有什麼樣的故事，那畢竟是導演麥特里弗斯的事，但我只能說一定會給出一些新的東西」。

柯林法洛「伊尼舍林的女妖」有極高機率拿下奧斯卡影帝。圖／探照燈影業提供
柯林法洛「伊尼舍林的女妖」有極高機率拿下奧斯卡影帝。圖／探照燈影業提供

電影在台上映時，適逢新春佳節，柯林法洛除了獻上祝福之外，更開心希望台灣觀眾能喜歡這部電影，「哈囉，台灣，除了好好享受這部電影之外，更盼望這部電影能帶給你們一些嶄新的意義」。

柯林法洛(右)、布蘭登葛里森希望觀眾進場看「伊尼舍林的女妖」。圖／探照燈影業提供
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森希望觀眾進場看「伊尼舍林的女妖」。圖／探照燈影業提供
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森以「伊尼舍林的女妖」接受本報系專訪。圖／探照燈影業提...
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森以「伊尼舍林的女妖」接受本報系專訪。圖／探照燈影業提供
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森在戲外相識已有近30年，雖在電影裡決裂，但下戲後常常...
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森在戲外相識已有近30年，雖在電影裡決裂，但下戲後常常一起去喝酒。圖／探照燈影業提供
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森在「伊尼舍林的女妖」原本是最好的朋友，卻突然決裂。圖...
柯林法洛(右)、布蘭登葛里森在「伊尼舍林的女妖」原本是最好的朋友，卻突然決裂。圖／探照燈影業提供

電影 導演 奧斯卡

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