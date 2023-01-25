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吳京手滑點讚自己票房「稱帝」 易烊千璽躺槍

娛樂新聞組／即時報導
吳京近十年電影票房成績不俗。（取材自微博）
吳京近十年電影票房成績不俗。（取材自微博）

中國最近這幾年春節，男星吳京都有電影上映，已然成為了票房保障。吳京25日登上熱搜，不過詞條是「吳京讚過」，原來是他上網衝浪，吃起了自己的瓜，居然點讚了誇讚自己電影實績的營銷號，順便「內涵」了其他電影人。

吳京被發現點讚了一條列舉他的票房成績的微博，上頭寫著「內娛所有帝，只服吳京，沒有拼盤，笑癲了，想到一些人」。吳京的一番票房業績，加起來達到了218億人民幣。

隨後，吳京取消了這個點讚，並發文稱：「手滑了。」加上大笑和抱拳表情。網友在評論區表示：「吃瓜手滑很正常！」多數網友覺得手不手滑無所謂，反正都是事實。

網友討論營銷號所說的「拼盤」，其中就有易烊千璽。

易烊千璽主演電影累計票房破150億（人民幣，下同），則是中國影史首個「00後」150億影人。不過細看他的作品，參演過57.8億票房的「長津湖」、40.7億票房的「水門橋」，但其實都不算是比較重要的主演。

有網友認為這種計算票房的方式不合理，像男星杜江累計票房也是破百億，但他不是領銜主演，番位不高，號召力也一般，怎麼能把票房都算在他的頭上呢？這麼一來，橫店的群演是不是也可以算票房了？

吳京被發現點讚一條誇自己的微博。（取材自微博）
吳京被發現點讚一條誇自己的微博。（取材自微博）

電影 微博 長津湖

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