回憶與艾成點滴 王瞳年節難開懷

王瞳失去摯愛後，依然努力過生活。圖／摘自臉書

每逢佳節倍思親，對王瞳 而言，自去年8月痛失摯愛艾成 後，任何節慶似乎再與自己無關，從此只是強顏歡笑；近半年來，她全心投入民視8點檔「市井豪門」的拍攝，過著別人的人生，想起2021年初，2人婚後的第一次過年，她帶艾成以女婿身分回娘家、見高齡90歲的外公，如今竟已天人永隔。

王瞳、艾成在愛情長跑9年、結婚2年，沒想到一個意外，艾成墜樓殞命，生命停在40歲戛然而止，令王瞳悲痛萬分，告別式時，數度哭倒，令粉絲也心痛。兩人愛情，是一對男女在滿布誘惑、危機四伏的演藝圈中，在經歷假戲真做、官司纏身、千夫所指的事件中，最後仍能攜手前進，王瞳、艾成就是這樣一對夫妻。男低潮陷憂鬱，是王瞳一路陪伴，女陷桃色風波、官司纏身，也是艾成不離不棄，靠著共同的信仰披荊斬棘，才走到後來。

婚後第一次過年，王瞳和艾成除夕夜簡單圍爐，初一攜手到台中朋友家走春拜年，一路到台南王瞳娘家，她笑：「那是艾成第一次以女婿身分到娘家，我帶他去見我外公」，連著兩年艾成都陪王瞳在台南老家過年，岳母的私房菜滷羊肉、手工水餃，都令他讚不絕口，還陪王瞳高齡90歲的阿公在家辦桌聚餐，享受美食 與南部的陽光。

去年的過年，夫妻倆還造訪位於高雄的「台灣愛與希望國際關懷協會」，探視受虐重症兒陪伴過新年，「開春做有意義的事，勝過任何賀年的祈福，這就是好彩頭啦！」而新春假期在南部享受慢活，王瞳也打趣道：「很享受愜意隨興的假期，期盼著與金虎寶寶來個不期而遇！」如今回頭看，身邊一直彈著吉他、唱著歌的那個人不在了，王瞳沉浸在回憶中，瞬間有些恍惚。