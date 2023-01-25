我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加發生芮氏4.2規模地震 數千人驚醒

一洲焦點／美德宣布供烏主力坦克、密件門、華人區槍案

回憶與艾成點滴 王瞳年節難開懷

記者陳慧貞／專題即時報導
王瞳失去摯愛後，依然努力過生活。圖／摘自臉書
王瞳失去摯愛後，依然努力過生活。圖／摘自臉書

每逢佳節倍思親，對王瞳而言，自去年8月痛失摯愛艾成後，任何節慶似乎再與自己無關，從此只是強顏歡笑；近半年來，她全心投入民視8點檔「市井豪門」的拍攝，過著別人的人生，想起2021年初，2人婚後的第一次過年，她帶艾成以女婿身分回娘家、見高齡90歲的外公，如今竟已天人永隔。

王瞳、艾成在愛情長跑9年、結婚2年，沒想到一個意外，艾成墜樓殞命，生命停在40歲戛然而止，令王瞳悲痛萬分，告別式時，數度哭倒，令粉絲也心痛。兩人愛情，是一對男女在滿布誘惑、危機四伏的演藝圈中，在經歷假戲真做、官司纏身、千夫所指的事件中，最後仍能攜手前進，王瞳、艾成就是這樣一對夫妻。男低潮陷憂鬱，是王瞳一路陪伴，女陷桃色風波、官司纏身，也是艾成不離不棄，靠著共同的信仰披荊斬棘，才走到後來。

婚後第一次過年，王瞳和艾成除夕夜簡單圍爐，初一攜手到台中朋友家走春拜年，一路到台南王瞳娘家，她笑：「那是艾成第一次以女婿身分到娘家，我帶他去見我外公」，連著兩年艾成都陪王瞳在台南老家過年，岳母的私房菜滷羊肉、手工水餃，都令他讚不絕口，還陪王瞳高齡90歲的阿公在家辦桌聚餐，享受美食與南部的陽光。

去年的過年，夫妻倆還造訪位於高雄的「台灣愛與希望國際關懷協會」，探視受虐重症兒陪伴過新年，「開春做有意義的事，勝過任何賀年的祈福，這就是好彩頭啦！」而新春假期在南部享受慢活，王瞳也打趣道：「很享受愜意隨興的假期，期盼著與金虎寶寶來個不期而遇！」如今回頭看，身邊一直彈著吉他、唱著歌的那個人不在了，王瞳沉浸在回憶中，瞬間有些恍惚。

想起以前和艾成在一起的日子，王瞳說，因為工作關係，她不常展露廚藝，但艾成曾大讚王瞳手藝：「她很會做菜的，最拿手的就是牛肉湯，她會燉一鍋放冰箱，我回到家就能吃…不過，我常常沒空吃，一整鍋放一個月…就壞了，哈哈哈。」這就是艾成，前面總是一本正經，後面總會歪樓，多有趣的艾成啊。

王瞳(右)、艾成過去夫妻一起拜年，如今成追憶。本報資料照片
王瞳(右)、艾成過去夫妻一起拜年，如今成追憶。本報資料照片

王瞳 艾成 美食

上一則

楊祐寧宣布二胎報到 公布胎心影片難掩激動

延伸閱讀

中國農村保守 離婚女「招晦氣」被迫在外租屋過年

中國農村保守 離婚女「招晦氣」被迫在外租屋過年
2022娛樂圈「10大新聞」 大S床墊之亂最吸睛

2022娛樂圈「10大新聞」 大S床墊之亂最吸睛
馬州州長霍根 任內最終春宴圓滿落幕

馬州州長霍根 任內最終春宴圓滿落幕
尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

熱門新聞

李宓和兒子全裸泡澡，遊走在走光邊緣。圖／摘自臉書

女星曬與兒共浴照 巨乳遊走露點邊緣 網驚：尺度太猛

2023-01-21 15:51
歐陽娜娜（左二）發文拜年，卻因漏寫一字，遭中國網友出征。圖／摘自IG

歐陽娜娜拜年漏寫一字 遭中國網友暴怒出征

2023-01-22 12:19
安娜迪阿瑪斯在「金髮夢露」的裸戲，是去年最引起爭議的話題之一。（取材自IMDb）

2022最佳裸戲 情色網站放榜…這些影劇讓觀眾看得臉紅

2023-01-23 11:40
有人說《蒼蘭訣》的智商「對小孩子來說很幼稚，對成年人剛剛好」。（取材自微博）

除夕來看爆款陸劇 哪部讓你哭了笑了

2023-01-22 01:30
華裔加拿大演員劉思慕。(本報資料照片)

南加蒙特利公園市爆槍擊案 劉思慕發文：難過與憤怒

2023-01-22 05:19
雷納21日更新自己在病床做復健的照片。(圖截取自雷納Instagram)

「鷹眼」遭鏟雪車碾後 再更新傷勢：斷了30根骨頭

2023-01-21 14:51

超人氣

更多 >
謾罵遊客 美國公民受傷…去坎昆旅遊要小心了 國務院警告

謾罵遊客 美國公民受傷…去坎昆旅遊要小心了 國務院警告
世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍

世說新聞╱接連3起大屠殺 為何都是華人長者開的槍
血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死

加州驚魂未定 華盛頓州又傳槍手隨機殺人 3死