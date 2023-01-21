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「果然還得是沈騰馬麗」小品讓中紀委連夜發聲

世界新聞網╱即時報導
沈騰在小品中扮演一個躺平式幹部。(取自春晚)
沈騰在小品中扮演一個躺平式幹部。(取自春晚)

「果然還得是沈騰馬麗」「這節目立意我愛了」……2023年的央視兔年春晚中，沈騰、馬麗表演的小品「坑」辛辣諷刺，全程滿是笑點，受到諸多觀眾的好評；中央紀委也在凌晨2時30分就該小品發文。

小品「坑」講述了一個糊弄、躺平式的幹部，在工作中不思進取，當面一套、背後一套，面對領導和麵對百姓的時候全然是不同的態度。

節目中，「群眾反映問題要走流程」「多做多錯，少做少錯，不做不錯」等官話讓大家笑聲不斷的同時，也深刻諷刺了躺平式幹部。

凌晨2：30，中紀委網站就該小品發文。文章稱，「躺平式幹部」的社會危害是顯而易見的。他們的行為，貽誤的是黨和國家事業發展，損害的是民生福祉，而且正如馬麗飾演的馬局長所言，他們傷了百姓的心。

文章說，治「躺平式幹部」需對症下藥、多管齊發，其中很重要的一個方面，就是要建立健全科學的選人用人機制，激勵擔當作為，識別、選準、用好幹部，堅決對「躺平者」說不，堅定為擔當者叫好，選拔出「闖將」「幹將」，避免「多做多錯、少做少錯、不做不錯」的錯誤觀念大行其道。

文章表示，二十屆中央紀委二次全會公報中對於糾治形式主義、官僚主義，整治「貫徹黨中央重大決策部署不擔當、不用力」「玩忽職守不作為」等作風問題作出部署，要求紀檢監察機關深挖根源、找准癥結，精準糾治、增強實效。

文章指出，懲治「躺平式幹部」，需要紀檢監察機關動真碰硬，嚴肅執紀問責，亮紅牌、發警示，釋放「是幹部就不能這麼混日子」的強烈信號。同時強化日常監督，創新監督手段，拓展監督渠道，對黨員幹部在工作中出現的拈輕怕重、偷姦耍滑、不思進取等各類「躺平」，早發現、早提醒、早糾正，讓「躺平式幹部」心中有責、心中有畏，摒棄私心雜念、努力造福人民，營造風清氣正的干事創業氛圍。

中紀委就小品「坑」發表評論。(取自中紀委網站)
中紀委就小品「坑」發表評論。(取自中紀委網站)

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