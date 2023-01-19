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加州山區健行後失聯 英國演員朱利安山德斯座車尋獲

世界新聞網、中央社洛杉磯18日綜合外電報導
演員朱利安山德斯（Julian Sands）在聖蓋博山山區失蹤。（美聯社）
演員朱利安山德斯（Julian Sands）在聖蓋博山山區失蹤。（美聯社）

福斯電視台報導，80年代演出「窗外有藍天」一片成名的英國電影演員朱利安山德斯（Julian Sands）近日前往南加州山區健行後下落不明，他駕駛的汽車昨日在鮑爾迪山區（Baldy Bowl）被尋獲。

影片來源：YouTube FOX 11 Los Angeles

洛杉磯電視台KABC-TV和「綜藝」週刊（Variety）報導，65歲的朱利安山德斯近日前往加州聖蓋博山（San Gabriel Mountains）鮑爾迪山區健行，他的妻子於1月13日晚間報警說他失蹤。

KABC-TV電視台引述聖伯納地諾（San Bernardino）警局發言人伍爾達（Gloria Huerta）說法稱，「據我了解，他那天去健行，結果卻沒回家，於是他的家人報警說他失蹤了。」

「綜藝」也引述警方說法報導，接獲報案後，地面搜救隊立即出動尋找朱利安山德斯，但大約24小時後，由於有雪崩風險加上步道條件惡劣，救援行動被迫取消。

「綜藝」說，儘管如此，直升機和無人機仍繼續進行空中搜尋。當局打算，一旦條件允許，就會恢復地面搜救工作。

朱利安山德斯出生於英國，他因演出1985年電影「窗外有藍天」（A Room with a View）成名後，為展開好萊塢生涯而移居加州。近年他也曾出演2019年馬來西亞電影「夕霧花園」（The Garden of Evening Mists）等片。

影片來源：YouTube AP

加州 電影 英國

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