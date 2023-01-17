金馬影后自曝黑暗過往 8歲遭母親強拉跳海
83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」，自剖傳奇性的演藝生涯，更提及8歲那年，曾被母親強拉跳海，所幸及時掙脫，還機警呼叫旁人拯救落海的母親，才逃過一劫，陳淑芳回想當年依舊感慨，至於這件事的前因後果為何，會在書裡詳述。
陳淑芳提到當年，感慨表示：「若有機會拍攝個人傳記電影，片頭要是母親帶著她跳海的這一幕。」此次她將毫不保留將過往人生經驗全然呈現給讀者。陳淑芳曾演過九份的歷史電影「悲情城市」，實際上也同樣出身九份金礦承商家族，18歲時以台語片「誰的罪惡」出道，才剛踏上星途，父親卻驟然辭世，一家賴以為生的資產也因故被迫拱手讓人；之後遭逢情感的挫折，與前夫糾纏40餘年才終於離婚，甚至還曾因為出手幫助友人，被龐大的債務糾纏30年，然則，這也才能淬礪出她強大的生命能量。
全書由由國家電影及視聽文化中心、遠流出版公司共同策畫製作。透過陳淑芳的演員之路，也像是台灣近代電影史的縮影，橫跨台語片風潮、老三台時代、台灣有線電視台雨後春筍成立、台灣新電影浪潮等大事件。她演了一輩子戲，卻直到年過80，才以短片《日後，回家路》拿到人生中第一座演員獎項屏東電影節最佳演員獎；2020年，同時以「孤味」與「親愛的房客」，獲得第57屆金馬獎最佳女主角與女配角獎，不僅是最高齡的演員獎得主，也創下首位同時奪下影后與女配角的紀錄。
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