金馬影后自曝黑暗過往 8歲遭母親強拉跳海

83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」。圖／國家影視聽中心提供

83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」，自剖傳奇性的演藝生涯，更提及8歲那年，曾被母親強拉跳海，所幸及時掙脫，還機警呼叫旁人拯救落海的母親，才逃過一劫，陳淑芳回想當年依舊感慨，至於這件事的前因後果為何，會在書裡詳述。

陳淑芳提到當年，感慨表示：「若有機會拍攝個人傳記電影 ，片頭要是母親帶著她跳海的這一幕。」此次她將毫不保留將過往人生經驗全然呈現給讀者。陳淑芳曾演過九份的歷史電影「悲情城市」，實際上也同樣出身九份金礦承商家族，18歲時以台語片「誰的罪惡」出道，才剛踏上星途，父親卻驟然辭世，一家賴以為生的資產也因故被迫拱手讓人；之後遭逢情感的挫折，與前夫糾纏40餘年才終於離婚，甚至還曾因為出手幫助友人，被龐大的債務糾纏30年，然則，這也才能淬礪出她強大的生命能量。