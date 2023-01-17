我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學生選校重要參考指標 哈佛醫學院退出美新排名

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

金馬影后自曝黑暗過往 8歲遭母親強拉跳海

記者陳建嘉／即時報導
83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」。圖／國家影視聽中心提供
83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」。圖／國家影視聽中心提供

83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」，自剖傳奇性的演藝生涯，更提及8歲那年，曾被母親強拉跳海，所幸及時掙脫，還機警呼叫旁人拯救落海的母親，才逃過一劫，陳淑芳回想當年依舊感慨，至於這件事的前因後果為何，會在書裡詳述。

陳淑芳提到當年，感慨表示：「若有機會拍攝個人傳記電影，片頭要是母親帶著她跳海的這一幕。」此次她將毫不保留將過往人生經驗全然呈現給讀者。陳淑芳曾演過九份的歷史電影「悲情城市」，實際上也同樣出身九份金礦承商家族，18歲時以台語片「誰的罪惡」出道，才剛踏上星途，父親卻驟然辭世，一家賴以為生的資產也因故被迫拱手讓人；之後遭逢情感的挫折，與前夫糾纏40餘年才終於離婚，甚至還曾因為出手幫助友人，被龐大的債務糾纏30年，然則，這也才能淬礪出她強大的生命能量。

全書由由國家電影及視聽文化中心、遠流出版公司共同策畫製作。透過陳淑芳的演員之路，也像是台灣近代電影史的縮影，橫跨台語片風潮、老三台時代、台灣有線電視台雨後春筍成立、台灣新電影浪潮等大事件。她演了一輩子戲，卻直到年過80，才以短片《日後，回家路》拿到人生中第一座演員獎項屏東電影節最佳演員獎；2020年，同時以「孤味」與「親愛的房客」，獲得第57屆金馬獎最佳女主角與女配角獎，不僅是最高齡的演員獎得主，也創下首位同時奪下影后與女配角的紀錄。

83歲金馬影后陳淑芳的演藝之路，呼應台灣影視歷史。圖／國家影視聽中心提供
83歲金馬影后陳淑芳的演藝之路，呼應台灣影視歷史。圖／國家影視聽中心提供
陳淑芳出道60餘年，1984年演出「小爸爸的天空」也被認為經典演出之一。圖／國家...
陳淑芳出道60餘年，1984年演出「小爸爸的天空」也被認為經典演出之一。圖／國家影視聽中心提供
83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」。圖／國家影視聽中...
83歲金馬影后陳淑芳將推出個人專書「戲如妳：陳淑芳的孤味人生」。圖／國家影視聽中心提供

電影

上一則

劉亦菲主動牽手、靠肩 與李現曖昧升級

延伸閱讀

「平原上的摩西」入圍柏林影展劇集大獎 創華語劇先例

「平原上的摩西」入圍柏林影展劇集大獎 創華語劇先例
影評人大獎 布蘭琪打敗楊紫瓊封后 轟好萊塢父權金字塔

影評人大獎 布蘭琪打敗楊紫瓊封后 轟好萊塢父權金字塔
「寄生上流」女星罹甲狀腺癌「險失聲」：以為是職業倦怠

「寄生上流」女星罹甲狀腺癌「險失聲」：以為是職業倦怠
電影「抽絲剝繭」

電影「抽絲剝繭」

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
金球獎去年因疫情改為直播線上公布得獎名單，今年第80屆回歸實體，於10日東岸時間晚上8時舉行頒獎典禮。（路透資料照片）

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

2023-01-10 23:36
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

2023-01-16 09:55

超人氣

更多 >
好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮

好市多年貨多 佛跳牆上架2小時搶購一空 洋人也慕名嘗鮮
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光 FAA要查

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光 FAA要查
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢

英靈媒預言2023 點名台灣「爆意外衝突」改變全球局勢