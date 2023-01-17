「平原上的摩西」入圍柏林影展劇集大獎 創華語劇先例

「平原上的摩西」獲選第73屆柏林國際電影節劇集單元。圖／愛奇藝國際站提供

愛奇藝宣佈自製華語劇集「平原上的摩西」獲選第73屆柏林國際電影 節劇集單元（Berlinale Series），成為該單元創立以來首部入選之華語影集，並將與其他6部作品共同角逐柏林影展首屆最佳劇集大獎。

「平原上的摩西」集結頂尖電影主創團隊，以刁亦男領軍負責監製，張大磊擔任導演 與編劇，改編自雙雪濤之同名原著，由董子健領銜主演、海清友情出演、邱天特別出演、董寶石主演。監製刁亦男曾以「白日焰火」拿下第64屆柏林國際電影節最佳影片金熊獎，而編導張大磊則以處女作「八月」奪得第53屆臺灣電影金馬獎最佳影片。

愛奇藝首席內容官王曉暉表示：「首部華語劇集能夠入圍 角逐三大電影節大獎，書寫了歷史。這是國際舞臺對當代華語劇集實力的認可，也是對愛奇藝持之以恆、守正創新的認可。用創新的視聽語言表達當代人關注的大歷史命題下的小人物命運，是我們創作努力的方向之一。希望有更多優秀的華語創作被世界看到，在國際舞臺上發光。感謝原著作者雙雪濤、監製刁亦男、導演張大磊和所有主創團隊再次用影像讓我們思考時代與個體之間關係的哲學命題。」

編導張大磊表示：「感謝愛奇藝能給年輕導演一次自由創作的機會，把喜愛的文學作品變成光影出現在眼前，實在太幸福。是劇集也好是電影也罷，它們都是一段凝結的時光讓我們走進去，和裡面的人在一起。」

監製刁亦男表示：「我覺得（導演）大磊年紀輕輕的，但對舊時光特別有感覺，特別老派，對懷舊勁爆金曲與港臺影視癡迷到能發展成戀情的程度。他將『平原上的摩西』當電影拍，也成功地克服了製作週期與資源的挑戰，後來我們看到成片，整鍋小火慢燉，好吃的玩意兒都藏在裡面，嘗幾口就是一個驚喜。為大磊和雪濤高興，也為愛奇藝的膽識鼓掌。」

本劇故事講述一起計程車司機被殺案而揭開的陳年往事。曾經的叛逆少年（董子健飾演）成為刑警後負責偵查七年前的舊案疑犯，線索卻逐漸指向了兒時留給自己美好記憶的鄰家父女 。隨著調查的深入，一顆煙頭讓案情撥雲見日，刑警悲哀的發現，自己可能也是當年那場慘案的參與者。