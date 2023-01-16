我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／甘迺迪機場2機險相撞 管制員飆髒話音檔曝光

港媒曝：前任特首林鄭 未入全國政協名單

被指「在公開場合像瘋子」小甜甜秀出中指 這樣回應

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮看似開心舞動（右）之後，對著鏡頭比中指（左）。（取材自Instagram）
布蘭妮看似開心舞動（右）之後，對著鏡頭比中指（左）。（取材自Instagram）

身為被外界高度關注的藝人，難免在感到隱私被觸犯、情緒低落時想要大聲吼叫，不過盡情做自己的後果，恐怕又會鬧上版面且沒有好話。一直以來都是爭議焦點的「小甜甜」布蘭妮，前兩天在餐廳被認出來，看到其他顧客要拍她，突然胡言亂語，被形容「像個瘋子」。事發之後到現在也有好一陣子，她不但發布熱舞後對著鏡頭比出中指的短片，還又發了篇圖文，無奈嘆道：「好了，我知道我怎麼做你們都他X的不在乎。」

布蘭妮在餐廳被拍，一度不高興到拿菜單遮臉。（取材自TMZ）
布蘭妮在餐廳被拍，一度不高興到拿菜單遮臉。（取材自TMZ）

「小甜甜」布蘭妮從少女時代就紅遍歐美與亞洲，大家對她的注意多到讓她喘不過氣，卻又很難靜下心來聽她自己解釋，打從一年多年法庭判她得以重新管理自己的生活、不用再由父親傑米代為監管後，她猛發裸照，又和家人們常常隔空對罵，外界不由得擔心起她的精神狀態是否真的穩定。她在社群網站上發布了一張別具深意的圖片，只見畫面上方寫道：「他們說我辦不到，這就是我為何要這麼做。」明白點出她的心情。

布蘭妮發布長文解釋「瘋婆子」事件。（取材自Instagram）
布蘭妮發布長文解釋「瘋婆子」事件。（取材自Instagram）

她自我解嘲，連最好的朋友都迫不及待要把她「像個瘋子」的報導與照片寄給她瞧瞧，她知道新聞都在猛炒她在餐廳裡好像有點醉了，簡直有如他們觀察她的每一個舉動，她還真要感到榮幸，這些報導一方面在說她「像個瘋子」，然後還有膽識把她過去的所有負面消息都又再挖出來，其實她覺得那些所謂「瘋婆子」照片中，有兩張還蠻正常的。最後她索性自嘲：「要像個傻瓜一樣寫這些，我真的感到很無聊了。」

社群網站 隱私

上一則

歐洲最帥名導自揭兒時黑歷史 訪上百位青少年寫心聲

延伸閱讀

布蘭妮又出事…餐廳內被拍情緒失控 老公奪門而出

布蘭妮又出事…餐廳內被拍情緒失控 老公奪門而出
布蘭妮又出事 餐廳內發飆「像瘋子」老公怒衝出門

布蘭妮又出事 餐廳內發飆「像瘋子」老公怒衝出門
「小甜甜布蘭妮」是P進去的？網友來考眼力

「小甜甜布蘭妮」是P進去的？網友來考眼力
老公非法入侵手機 小甜甜找律師反擊「隱私被掌控」

老公非法入侵手機 小甜甜找律師反擊「隱私被掌控」

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
金球獎去年因疫情改為直播線上公布得獎名單，今年第80屆回歸實體，於10日東岸時間晚上8時舉行頒獎典禮。（路透資料照片）

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

2023-01-10 23:36
吳卓林與Andi在加拿大多倫多排隊領免費食物。圖／摘自微博

成龍女兒拒回家過年 與母鬧翻：寧願流浪吃冷麵包

2023-01-15 13:34
網友發現海南航空出現鬧事男子時，站在最前方的白帽女子是張雨綺。（取材自微博）

男子大鬧航班 淡定白帽女盯壓制全程…竟是女星張雨綺

2023-01-06 02:30

超人氣

更多 >
歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…

妻偷吃丈夫好友揭「生殖器是彎的」這下他難逃賠償…
好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味

好市多買米不踩雷 這兩種最對華人口味
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它