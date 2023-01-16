被指「在公開場合像瘋子」小甜甜秀出中指 這樣回應

布蘭妮看似開心舞動（右）之後，對著鏡頭比中指（左）。（取材自Instagram）

身為被外界高度關注的藝人，難免在感到隱私 被觸犯、情緒低落時想要大聲吼叫，不過盡情做自己的後果，恐怕又會鬧上版面且沒有好話。一直以來都是爭議焦點的「小甜甜」布蘭妮，前兩天在餐廳被認出來，看到其他顧客要拍她，突然胡言亂語，被形容「像個瘋子」。事發之後到現在也有好一陣子，她不但發布熱舞後對著鏡頭比出中指的短片，還又發了篇圖文，無奈嘆道：「好了，我知道我怎麼做你們都他X的不在乎。」

布蘭妮在餐廳被拍，一度不高興到拿菜單遮臉。（取材自TMZ）

「小甜甜」布蘭妮從少女時代就紅遍歐美與亞洲，大家對她的注意多到讓她喘不過氣，卻又很難靜下心來聽她自己解釋，打從一年多年法庭判她得以重新管理自己的生活、不用再由父親傑米代為監管後，她猛發裸照，又和家人們常常隔空對罵，外界不由得擔心起她的精神狀態是否真的穩定。她在社群網站 上發布了一張別具深意的圖片，只見畫面上方寫道：「他們說我辦不到，這就是我為何要這麼做。」明白點出她的心情。

布蘭妮發布長文解釋「瘋婆子」事件。（取材自Instagram）

她自我解嘲，連最好的朋友都迫不及待要把她「像個瘋子」的報導與照片寄給她瞧瞧，她知道新聞都在猛炒她在餐廳裡好像有點醉了，簡直有如他們觀察她的每一個舉動，她還真要感到榮幸，這些報導一方面在說她「像個瘋子」，然後還有膽識把她過去的所有負面消息都又再挖出來，其實她覺得那些所謂「瘋婆子」照片中，有兩張還蠻正常的。最後她索性自嘲：「要像個傻瓜一樣寫這些，我真的感到很無聊了。」