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歐洲最帥名導自揭兒時黑歷史 訪上百位青少年寫心聲

記者黃保慧／即時報導
「親密」一舉斬獲坎城影展評審團獎。（圖：傳影提供）
「親密」一舉斬獲坎城影展評審團獎。（圖：傳影提供）

曾經以「芭蕾少女夢」讓比利時導演盧卡斯東特（Lukas Dhont）打響名聲，這次他再度執導新片「親密」（Close）一舉斬獲坎城影展評審團獎，這故事是他一次散步到自己小學校園時，想到之前自己因為個性柔弱而無法融入任何群體，回憶湧上心頭才決定要著手「親密」這個劇本。

雖然自己經歷成長期的痛苦與哀愁，但是盧卡斯東特要完成「親密」的劇本之前，他提到自己參考的一本書，一位美國心理學家妮歐比魏所寫的「深藏的秘密：男生友誼與情感連結的危機 Deep Secrets: Boys’ Friendships and the Crisis of Connection」才真正有了靈感。這本書是訪問了上百位13至18歲的青少年的結果，東特也意識到如果把這個題目侷限在同志的經驗可能會有些狹隘。因此在「親密」這個主題上他提到自己的想法：「我們總是希望將每個人分門別類、在那樣的愛上貼上標籤，卻不讓愛以本來的樣貌自由存在。」

「親密」傳遞了很多訊息，卻沒有大量的對白，盧卡斯東特回答：「其實我發現如何講出好的對白來讓觀眾理解是一件很複雜的事情，我自己小時候很喜歡演默劇，藉由肢體語言和動作模仿來傳遞訊息。所以我很喜歡藉由舞蹈和觀察舞者的動作，來讓人了解他們的感情。我在做導演之前原本是希望自己可以是一名舞蹈家。所以我希望藉由電影來完成我的跳舞夢，也希望藉由鏡頭語言來表達我的思想和情感，而不是對白。」

故事描述一起長大的兩小無猜好朋友里歐（伊登丹布林 飾）和雷米（古斯塔法夫德韋勒飾），幾乎無話不談，也常常留宿對方家中。當他們進到青春期對於情感懞懂曖昧的年紀，因為同儕對於他們親密關係的嘲笑和質疑，讓里歐心生畏懼而刻意與雷米保持距離。心思細膩的雷米對於里歐的行徑無法理解也感到憤怒，兩人的關係從密不可分逐漸分崩離析、漸行漸遠。

「親密」一舉斬獲坎城影展評審團獎。（圖：傳影提供）
「親密」一舉斬獲坎城影展評審團獎。（圖：傳影提供）

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