歐洲最帥名導自揭兒時黑歷史 訪上百位青少年寫心聲

「親密」一舉斬獲坎城影展評審團獎。(圖:傳影提供)

曾經以「芭蕾少女夢」讓比利時導演 盧卡斯東特(Lukas Dhont)打響名聲,這次他再度執導新片「親密」(Close)一舉斬獲坎城影展 評審團獎,這故事是他一次散步到自己小學校園時,想到之前自己因為個性柔弱而無法融入任何群體,回憶湧上心頭才決定要著手「親密」這個劇本。

雖然自己經歷成長期的痛苦與哀愁,但是盧卡斯東特要完成「親密」的劇本之前,他提到自己參考的一本書,一位美國心理學家妮歐比魏所寫的「深藏的秘密:男生友誼與情感連結的危機 Deep Secrets: Boys’ Friendships and the Crisis of Connection」才真正有了靈感。這本書是訪問了上百位13至18歲的青少年的結果,東特也意識到如果把這個題目侷限在同志的經驗可能會有些狹隘。因此在「親密」這個主題上他提到自己的想法:「我們總是希望將每個人分門別類、在那樣的愛上貼上標籤,卻不讓愛以本來的樣貌自由存在。」

「親密」傳遞了很多訊息,卻沒有大量的對白,盧卡斯東特回答:「其實我發現如何講出好的對白來讓觀眾理解是一件很複雜的事情,我自己小時候很喜歡演默劇,藉由肢體語言和動作模仿來傳遞訊息。所以我很喜歡藉由舞蹈和觀察舞者的動作,來讓人了解他們的感情。我在做導演之前原本是希望自己可以是一名舞蹈家。所以我希望藉由電影 來完成我的跳舞夢,也希望藉由鏡頭語言來表達我的思想和情感,而不是對白。」