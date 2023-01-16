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傳奇性感女神「鐘樓怪人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

中國查獲仿製Paxlovid 9成是假貨

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

記者蘇詠智／即時報導
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）
8年多前年近90的珍娜露露布莉姬妲還曾出席公開活動。（美聯社）

影史最傳奇的義大利性感美人之一、珍娜露露布莉姬妲16日在羅馬去世，享耆壽95歲。她雖然身材不高，卻有豐滿惹火的身材，與豔麗絕倫的外表，曾參加義大利小姐選美，儘管只拿下第3名，進入影壇後卻成了大牌紅星，還從歐洲紅到好萊塢，她和安東尼昆主演的「鐘樓怪人」深植人心。

珍娜露露布莉姬妲據傳曾經受到傳奇富豪霍華休斯的青睞，邀請她到美國，一心想將她捧紅，卻沒有順利成功，她雖然敗興回到義大利，數年後與巨星亨佛萊鮑嘉、影后珍妮佛瓊絲合演名導約翰休斯頓的「打擊魔鬼」，終於在美國打響名號，亨佛萊鮑嘉更盛讚她是自己看過「最女人的女性」，讓瑪麗蓮夢露相較之下，宛如秀蘭鄧波兒之類的童星。

影片來源： YouTube AP

她的外表常獲讚為「世界上最美的女人」，古裝電影裡的禍水紅顏更是她最拿手的角色，她和尤伯連納主演的「所羅門王」也是全球各地熱賣，她演的示巴女王對所羅門王百般引誘，差點招來天怒人怨，扮相之豔麗，讓不少男性心神蕩漾。

當同樣出身自義大利、一般性感豔麗的蘇菲亞羅蘭崛起，並也在好萊塢成功占有一席之地，兩人難免陷入互爭風頭的不和，彼此互搶角色的情況不時傳出，譬如蘇菲亞和保羅紐曼主演的「蘭黛夫人」，女主角本來屬意的正是珍娜露露布莉姬妲，雖然珍娜也曾紅極一時，和洛赫遜、畢蘭卡斯特等當紅男星都曾攜手，蘇菲亞羅蘭卻登上奧斯卡影后寶座而聲勢後來居上。珍娜之後轉為攝影師與雕塑家，固然時不時還是會拍戲、沒有徹底退出幕前，產量已經和當紅時差了很多。

她曾經與來自斯洛維尼亞的醫生結婚並有一子，22年後離婚，之後她就再也沒有走入婚姻，一度曾在79歲時表示要嫁給小她34歲的男性，後來自己主動喊停，認為是媒體過度報導，害好事難成。

她在80歲時感嘆一生中都在找一個真正愛她的男人，偏偏未能如願，沒有人真心愛她，但她自認是個麻煩的女人。

她也曾擔任聯合國兒童基金會的善心大使，對於慈善事業也有很大的貢獻，不只在祖國義大利，好萊塢後輩藝人都敬重她是位傳奇女子。

「所羅門王」裡妖豔的示巴女王也是珍娜露露布莉姬妲招牌角色之一。圖／摘自imdb
「所羅門王」裡妖豔的示巴女王也是珍娜露露布莉姬妲招牌角色之一。圖／摘自imdb
「鐘樓怪人」中美麗卻薄命的吉普賽女郎是珍娜露露布莉姬妲最著名演出之一。圖／摘自i...
「鐘樓怪人」中美麗卻薄命的吉普賽女郎是珍娜露露布莉姬妲最著名演出之一。圖／摘自imdb
年輕時的珍娜露露布莉姬妲豔麗絕倫。（美聯社）
年輕時的珍娜露露布莉姬妲豔麗絕倫。（美聯社）
珍娜露露布莉姬妲（左）與尤伯連納在「所羅門王」的演出贏得觀眾喜愛。圖／摘自imd...
珍娜露露布莉姬妲（左）與尤伯連納在「所羅門王」的演出贏得觀眾喜愛。圖／摘自imdb
「鐘樓怪人」珍娜露露布莉姬妲（左）與安東尼昆的搭配受到歡迎。圖／摘自imdb
「鐘樓怪人」珍娜露露布莉姬妲（左）與安東尼昆的搭配受到歡迎。圖／摘自imdb

義大利 好萊塢 雕塑

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