「半夜鬼上床」男星染愛滋+新冠重症 求粉絲捐款續命

馬克派頓曾在「半夜鬼上床」的第2集「夜半鬼抱我」飾演男主角。圖／摘自imdb

「群眾募資」在近年來大為風行，有不少影視工作者以此方式籌措資金，但著名的恐怖電影 系列「半夜鬼上床」第2集「夜半鬼抱我」男主角馬克派頓，近來也開了群募的頁面，卻令人感傷不已，原來他早在23年前就發現感染愛滋，現在又有新冠副作用，雖然已經住進墨西哥 的醫院，院內人員幾乎不太通英語，且新冠感染的情況嚴重，為了求生存，馬克需要盡早轉回美國的醫院，才會同意由經紀人為他開了群募的頁面，希望募集到美金18000元，短短幾天已經超過目標，為他募得美金29259元。

馬克派頓在「夜半鬼抱我」取代上一集的強尼戴普等，扮演被猛鬼佛萊迪在夢中追殺的少男，美國票房雖然比首集略高一些，他的星運卻遠不如強尼，又因為身為男同志 ，在當時的好萊塢發展受限，之後某次要在影集中扮演同性戀者，卻被劇組問道，若是被外界好奇性向，能不能回答他是異性戀挑戰扮同志，想知道這樣是否會令他不舒服，讓他決定退出演藝圈，轉做室內設計，直到6年多前才又復出幕前。