我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重演喜萊莉電郵門 拜登密件門連任恐夢碎

白女巴士狂刺華裔女大生 「毀美國的人殺1個少1個」

動力火車3月洛杉磯開唱 這些經典都列入歌單

中央社／洛杉磯14日專電
台灣歌唱組合動力火車，將於3月12日在洛杉磯近郊的巴沙迪納市政禮堂舉行演唱會。（中央社）
台灣歌唱組合動力火車，將於3月12日在洛杉磯近郊的巴沙迪納市政禮堂舉行演唱會。（中央社）

台灣歌唱天團「動力火車」將於3月12日在美國洛杉磯舉行演唱會。對棒球、籃球都很有興趣的兩人，還打算趁空檔去美國職棒（MLB）天使道奇隊球場看看。

動力火車這場「都是因為愛」演唱會3月12日在洛杉磯近郊巴沙迪納市政禮堂（Pasadena Civic Auditorium）舉行。這個表演廳歷史超過90年，可容納3000個座位。

巴沙迪納市政禮堂官網上，已經列出了動力火車的表演行程，稱兩人是獲獎的台灣華語流行重唱組合，音樂風格包括感動人心的民謠和充滿爆發力的搖滾歌曲。演唱會門票已經在美國售票網站Ticketmaster開賣，售價從88元到388美元。

動力火車成員尤秋興、顏志琳近日透過視訊與洛杉磯華文媒體進行線上記者會，提到這場演唱會機會難得，兩人時隔20年再度到洛杉磯演出。

顏志琳提到，20年前與另一組藝人同場，這次整場演唱會都專屬動力火車，希望拿出「當」、「忠孝東路走九遍」等出道以來的經典歌曲，回饋洛杉磯在地的歌迷。

尤秋興說，兩人熱愛棒球、籃球，過去到休士頓演出時，專程到美國職籃（NBA）休士頓火箭隊主場看比賽，這次到洛杉磯也希望把握機會，到處看看。

尤秋興談到感興趣的棒球話題如數家珍，提到洛杉磯道奇隊過去有許多台灣球員效力，還有洛杉磯天使隊鼎鼎有名的日本球星大谷翔平。儘管演唱會當時，職棒球季還沒開打，但兩人也希望找時間到這兩支球隊的主場參觀。

洛杉磯 道奇 天使

上一則

同是「歌舞青春」男主角 奧斯汀已成影帝 柴克淪爛片王

下一則

揮別大人物 「欲望城市」凱莉回收舊愛 劇照曝光

延伸閱讀

黃敏境處長榮調返台 南加僑界歡送依依惜別

黃敏境處長榮調返台 南加僑界歡送依依惜別
華府教師拒捕 遭洛杉磯警電擊數次致死

華府教師拒捕 遭洛杉磯警電擊數次致死
南加州周末兩輪降雨 洛市進入緊急狀態 留意滑坡泥石流

南加州周末兩輪降雨 洛市進入緊急狀態 留意滑坡泥石流
布萊恩球衣拍賣 500萬元起標 落槌價上看700萬

布萊恩球衣拍賣 500萬元起標 落槌價上看700萬

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
葉童白髮現身「萬千星輝頒獎典禮」，引起網友討論。圖／摘自TVB

59歲「最美許仙」滿頭白髮現身 眾人驚訝這是她？

2023-01-08 14:46
金球獎去年因疫情改為直播線上公布得獎名單，今年第80屆回歸實體，於10日東岸時間晚上8時舉行頒獎典禮。（路透資料照片）

金球獎塵埃落定 它打敗「阿凡達2」奪最佳

2023-01-10 23:36

超人氣

更多 >
廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑
加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡

加州未來6天暴雨 百萬沙袋防洪 學者籲注意山體滑坡
凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍

凌晨讓4女搭便車…好心男慘遭洗劫還中槍
中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人

中國首公開新冠死亡病例統計：在院死亡5萬9,938人
Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場

Saks Fifth Avenue百貨 欲改建賭場