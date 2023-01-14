動力火車3月洛杉磯開唱 這些經典都列入歌單

台灣歌唱組合動力火車，將於3月12日在洛杉磯近郊的巴沙迪納市政禮堂舉行演唱會。（中央社）

台灣歌唱天團「動力火車」將於3月12日在美國洛杉磯 舉行演唱會。對棒球、籃球都很有興趣的兩人，還打算趁空檔去美國職棒（MLB）天使 、道奇 隊球場看看。

動力火車這場「都是因為愛」演唱會3月12日在洛杉磯近郊巴沙迪納市政禮堂（Pasadena Civic Auditorium）舉行。這個表演廳歷史超過90年，可容納3000個座位。

巴沙迪納市政禮堂官網上，已經列出了動力火車的表演行程，稱兩人是獲獎的台灣華語流行重唱組合，音樂風格包括感動人心的民謠和充滿爆發力的搖滾歌曲。演唱會門票已經在美國售票網站Ticketmaster開賣，售價從88元到388美元。

動力火車成員尤秋興、顏志琳近日透過視訊與洛杉磯華文媒體進行線上記者會，提到這場演唱會機會難得，兩人時隔20年再度到洛杉磯演出。

顏志琳提到，20年前與另一組藝人同場，這次整場演唱會都專屬動力火車，希望拿出「當」、「忠孝東路走九遍」等出道以來的經典歌曲，回饋洛杉磯在地的歌迷。

尤秋興說，兩人熱愛棒球、籃球，過去到休士頓演出時，專程到美國職籃（NBA）休士頓火箭隊主場看比賽，這次到洛杉磯也希望把握機會，到處看看。

尤秋興談到感興趣的棒球話題如數家珍，提到洛杉磯道奇隊過去有許多台灣球員效力，還有洛杉磯天使隊鼎鼎有名的日本球星大谷翔平。儘管演唱會當時，職棒球季還沒開打，但兩人也希望找時間到這兩支球隊的主場參觀。