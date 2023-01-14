裘莉約會即將爆紅小鮮肉 別有目的？

安琪莉娜裘莉近來和演藝圈搶手年輕男星晚餐約會，引發諸多揣測。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉 過去幾年的人生除了帶小孩周遊列國、有空時拍些片子、設法在離婚官司上擊垮布萊德彼特 以外，感情生活上似乎交了白卷，儘管一度曾經與加拿大樂壇紅星威肯晚餐約會，還被狗仔拍到，但很快就不了了之，各方印象中的她除了對布萊德彼特積極耍狠之外，就只有工作和帶小孩。

近來情況突然不同，裘莉在倫敦被撞見和女兒喜蘿與快速竄起的愛爾蘭小生保羅梅斯卡爾約會，裘莉足足比保羅大了21歲，外界驚嘆她感興趣的對象一下從比她大超過10歲布萊德彼特，往下調整到可以當她兒子的保羅，跨度也太大。另方面大家亦佩服她的嗅覺之敏銳，保羅快3年前主演熱門小說「正常人」改編的同名影集，因為與女主角黛西艾德格瓊斯有正面全裸的大膽演出引起話題，這2年多來接演的影片大都得到獎項青睞，挑選劇本的眼光一流，知名度不斷上揚，前不久還傳出是名導雷利史考特鎖定的「神鬼戰士2」男主角人選，即將在全球影壇爆紅。裘莉的小鮮肉緋聞對象是他，就更引起媒體的關注，絕對比隨便挑一個年輕男生要更有話題。