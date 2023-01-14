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裘莉約會即將爆紅小鮮肉 別有目的？

記者蘇詠智／即時報導
安琪莉娜裘莉近來和演藝圈搶手年輕男星晚餐約會，引發諸多揣測。（路透資料照片）
安琪莉娜裘莉近來和演藝圈搶手年輕男星晚餐約會，引發諸多揣測。（路透資料照片）

安琪莉娜裘莉過去幾年的人生除了帶小孩周遊列國、有空時拍些片子、設法在離婚官司上擊垮布萊德彼特以外，感情生活上似乎交了白卷，儘管一度曾經與加拿大樂壇紅星威肯晚餐約會，還被狗仔拍到，但很快就不了了之，各方印象中的她除了對布萊德彼特積極耍狠之外，就只有工作和帶小孩。

近來情況突然不同，裘莉在倫敦被撞見和女兒喜蘿與快速竄起的愛爾蘭小生保羅梅斯卡爾約會，裘莉足足比保羅大了21歲，外界驚嘆她感興趣的對象一下從比她大超過10歲布萊德彼特，往下調整到可以當她兒子的保羅，跨度也太大。另方面大家亦佩服她的嗅覺之敏銳，保羅快3年前主演熱門小說「正常人」改編的同名影集，因為與女主角黛西艾德格瓊斯有正面全裸的大膽演出引起話題，這2年多來接演的影片大都得到獎項青睞，挑選劇本的眼光一流，知名度不斷上揚，前不久還傳出是名導雷利史考特鎖定的「神鬼戰士2」男主角人選，即將在全球影壇爆紅。裘莉的小鮮肉緋聞對象是他，就更引起媒體的關注，絕對比隨便挑一個年輕男生要更有話題。

專門報導明星與名流八卦的「國家詢問報」就稱裘莉有如母獅看上獵物，保羅梅斯卡爾恐怕很難逃出她手掌心，但和她關係向來好的「Us」周刊則澄清，指她對保羅沒有別的意思，只是因為喜蘿對於藝術很有興趣，也喜歡跟保羅交流，裘莉才會要身旁的人員去連繫保羅，很快敲定晚餐的約會，並不是裘莉想要主動見保羅。儘管她是這麼說，後續是否真的沒有任何羅曼蒂克的發展？大家還得繼續看下去。

保羅梅斯卡爾近兩年走紅速度非常快，已經被大導演相中接演史詩巨片主角。圖／摘自im...
保羅梅斯卡爾近兩年走紅速度非常快，已經被大導演相中接演史詩巨片主角。圖／摘自imdb

裘莉 布萊德彼特 八卦

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