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Angelababy香港看BLACKPINK 遭中國網友怒批

記者陳建嘉／即時報導
Angelababy前往香港朝聖BLACKPINK演唱會。圖／摘自微博
Angelababy前往香港朝聖BLACKPINK演唱會。圖／摘自微博

韓國女子天團BLACKPINK超人氣，現正在全球進行巡演，昨日已抵達香港，吸引許多演藝圈明星朝聖，不只有謝安琪、方皓玟，就連已經息影的李嘉欣都在台下拍限動開心上傳，許久未在香港露面的Angelababy也與朋友相伴，只見她穿牛仔外套、長髮披肩，即使坐在觀眾席仍難掩美貌，手上還拿著應援道具，看起來非常開心。

Angelababy曾公開示愛G-Dragon，也喜歡BLACKPINK，但最近中國開始解封，大批觀光客出國旅行，不過韓國實行嚴格禁令，更指出來自中國的旅客入境時，要走專門通道並掛上黃色入境卡，引發兩地網友互罵，再加上Angelababy在中國的黑粉較多，常常被罵，也引發網友激烈論戰，更有黑粉怒批「喜歡戴著黃牌去韓國就去」。

不過也有粉絲緩頰，認為去看演唱會的藝人很多，為何只針對baby，更有網友表示「黑粉們能不能長點臉子啊！楊穎去的是香港，香港是中國的。明星去看演唱會也被罵，明星出去玩也被罵，明星在假期出去玩一下難道有錯嗎？楊穎幹嘛你們都罵，她到底哪裡做錯了啊！那些黑粉們你們不喜歡她，你就不用看啊！明星難道就不能去看演唱會嗎？你們不知道什麼就不要在那裡罵她，她又沒有錯，你們什麼時候才能放過我的女孩啊。」

有網友力挺Angelababy追星。圖／摘自微博
有網友力挺Angelababy追星。圖／摘自微博

香港 Angelababy BLACKPINK

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