Angelababy香港看BLACKPINK 遭中國網友怒批

Angelababy前往香港朝聖BLACKPINK演唱會。圖／摘自微博

韓國女子天團BLACKPINK 超人氣，現正在全球進行巡演，昨日已抵達香港 ，吸引許多演藝圈明星朝聖，不只有謝安琪、方皓玟，就連已經息影的李嘉欣都在台下拍限動開心上傳，許久未在香港露面的Angelababy 也與朋友相伴，只見她穿牛仔外套、長髮披肩，即使坐在觀眾席仍難掩美貌，手上還拿著應援道具，看起來非常開心。

Angelababy曾公開示愛G-Dragon，也喜歡BLACKPINK，但最近中國開始解封，大批觀光客出國旅行，不過韓國實行嚴格禁令，更指出來自中國的旅客入境時，要走專門通道並掛上黃色入境卡，引發兩地網友互罵，再加上Angelababy在中國的黑粉較多，常常被罵，也引發網友激烈論戰，更有黑粉怒批「喜歡戴著黃牌去韓國就去」。