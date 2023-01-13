我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／全美最準點航空公司 這家排第一

伊州議會領導團首位華裔 馬靜儀寫歷史

新「超人」是他？網友反應兩極！

記者蘇詠智／即時報導
雅各艾洛迪（右）在HBO「高校十八禁」有不少清涼激情的場面。圖／摘自imdb
雅各艾洛迪（右）在HBO「高校十八禁」有不少清涼激情的場面。圖／摘自imdb

銳意革新、請來「星際異攻隊」導演詹姆斯岡恩坐鎮領軍的DC英雄片，早先宣告亨利卡維爾版的「超人」確定告一段落，未來將推出全新演員的新版本，掀起熱烈討論，雖然亨利的支持者不少，但這決定已成定局，各方關注的焦點很自然又轉移到「誰會是下一代超人的演員」上，最近歐美流傳一個說法，稱新「超人」將是一位澳洲演員，另外兩個提示是「演過Netflix的浪漫影片3部曲」、「最近在演HBO的青春劇」，網友很快推敲出，是高頭大馬（196公分）、25歲的雅各艾洛迪。

在澳洲布里斯本出生的雅各艾洛迪，因為在Netflix的3部「親親小站」電影中擔任主角而崛起，接著在HBO「高校十八禁」有大尺度的演出，被認為外型一流、願意挑戰戲路也有一定的表演實力。針對最新網路傳聞暗示他是詹姆斯岡恩編導的最新「超人」電影男主角，有網友直接打槍：「這八成是他經紀人在後面放話，就像去年一度傳出他可能是新007一樣，我相信他應該有去試鏡，可是不代表他有拿下這個角色。

當然也有支持亨利卡維爾的影迷，對於雅各艾洛迪可能成為新「超人」嗤之以鼻，堅決反對到底，不過有的影迷認為，他其實是個不算差的人選，只是他太符合傳統「超人」的形象，倘若新的「超人」電影真會是詹姆斯岡恩這位「鬼才」的手筆，雅各就顯得太過於「安全牌」，不太像詹姆斯給人喜歡搞怪、挑戰傳統的印象。

雅各艾洛迪高大帥氣，近年來在好萊塢行情不斷上揚。圖／摘自IG
雅各艾洛迪高大帥氣，近年來在好萊塢行情不斷上揚。圖／摘自IG
亨利卡維爾的「超人」已成過去。圖／摘自imdb
亨利卡維爾的「超人」已成過去。圖／摘自imdb

電影 澳洲 Netflix

上一則

夏奇拉新曲辣嗆舊愛 點閱與社媒討論火熱

延伸閱讀

柯林法洛慘遭攻擊 「女妖」被踢膝蓋、被咬還留疤

柯林法洛慘遭攻擊 「女妖」被踢膝蓋、被咬還留疤
王家衛發掘入行 、曾演金城武爸 78歲港片綠葉染疫逝

王家衛發掘入行 、曾演金城武爸 78歲港片綠葉染疫逝
巨石強森「玩命」 邀亨利卡維爾飆戲

巨石強森「玩命」 邀亨利卡維爾飆戲
股利再創新高 今年可望持續

股利再創新高 今年可望持續

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40

超人氣

更多 >
華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒
老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅