新「超人」是他？網友反應兩極！

雅各艾洛迪（右）在HBO「高校十八禁」有不少清涼激情的場面。圖／摘自imdb

銳意革新、請來「星際異攻隊」導演詹姆斯岡恩坐鎮領軍的DC英雄片，早先宣告亨利卡維爾版的「超人」確定告一段落，未來將推出全新演員的新版本，掀起熱烈討論，雖然亨利的支持者不少，但這決定已成定局，各方關注的焦點很自然又轉移到「誰會是下一代超人的演員」上，最近歐美流傳一個說法，稱新「超人」將是一位澳洲 演員，另外兩個提示是「演過Netflix 的浪漫影片3部曲」、「最近在演HBO的青春劇」，網友很快推敲出，是高頭大馬（196公分）、25歲的雅各艾洛迪。

在澳洲布里斯本出生的雅各艾洛迪，因為在Netflix的3部「親親小站」電影 中擔任主角而崛起，接著在HBO「高校十八禁」有大尺度的演出，被認為外型一流、願意挑戰戲路也有一定的表演實力。針對最新網路傳聞暗示他是詹姆斯岡恩編導的最新「超人」電影男主角，有網友直接打槍：「這八成是他經紀人在後面放話，就像去年一度傳出他可能是新007一樣，我相信他應該有去試鏡，可是不代表他有拿下這個角色。