我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／全美最準點航空公司 這家排第一

伊州議會領導團首位華裔 馬靜儀寫歷史

夏奇拉新曲辣嗆舊愛 點閱與社媒討論火熱

中央社波哥大12日綜合外電報導
西甲巴薩球星皮拉與前女友夏奇拉。（美聯社）
西甲巴薩球星皮拉與前女友夏奇拉。（美聯社）

哥倫比亞籍流行音樂天后夏奇拉（Shakira）釋出一首新歌，因歌詞內容再度向舊愛、退役西班牙足球球星皮克（Gerard Pique）開嗆，引起社群媒體轟動。

法新社報導，新曲BZRP Music Session #53僅發布17小時就有3400萬次點閱聆聽，評論區更被網友留言淹沒。

45歲的夏奇拉在新曲裡毫不保留地狂噴35歲的前男伴皮克，自然也沒放過皮克26歲的助理新歡奇雅（Clara Chia）。

夏奇拉在歌詞唱道：「健身那麼勤，記得也鍛鍊鍛鍊你的腦袋」「你把法拉利換成雷諾Twingo、把勞力士換成卡西歐」。

「就算你哭著求我，我也不會回到你身邊..你高攀不上我，這也是為何你會物以類聚」「你離我而去..留給我的是媒體登門跟債務上門。你以為傷害得了我，其實只是讓我更堅強，女性不再哭泣，她們會算帳」。

除歌詞意涵針對性十足，夏奇拉索性在歌詞裡使用一些帶有Pique與Clara的字詞。

這是兩人去年6月宣布分手後，夏奇拉第3首內容涉及雙方離異的歌曲。

夏奇拉與皮克在一起超過10年，始終沒有成婚。兩人生下2個兒子，分別是9歲的米蘭（Milan）與7歲的薩沙（Sasha）。

擁有3億美元財產的夏奇拉並未分產給皮克；其實皮克去年11月結束輝煌的18年職業足球選手生涯後，荷包雄厚到足以從事好幾個上百萬歐元的商業投資。

夏奇拉一直想與兩個兒子重新搬回美國邁阿密定居，但目前受制於需在西班牙出庭，處理被控詐欺的逃稅官司。

足球 社群媒體 健身

上一則

柯林法洛慘遭攻擊 「女妖」被踢膝蓋、被咬還留疤

下一則

新「超人」是他？網友反應兩極！

延伸閱讀

世報年節展／天使樂團 京劇、吉他精采可期

世報年節展／天使樂團 京劇、吉他精采可期
猜猜看／8首老歌 厲害的第1句歌詞

猜猜看／8首老歌 厲害的第1句歌詞
眾院候任中國特委會主席重批抖音：如數位毒品 應擴大查禁

眾院候任中國特委會主席重批抖音：如數位毒品 應擴大查禁
全凍住 社媒記錄休士頓封城

全凍住 社媒記錄休士頓封城

熱門新聞

江長文曾是中視知名小生。（本報資料照片）

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

2023-01-12 03:43
蔡依林出道22年，在演唱會上秀出最大造型尺度。（圖：凌時差提供）

22年最大尺度 蔡依林「正面三點全露」震撼畫面曝光

2023-01-06 19:45
蔡依林演唱會上的「裸鑽尤物」造型相當火辣。記者吳致碩／攝影

蔡依林「三點全露」 男嘉賓羞到不敢看：難跟老婆解釋

2023-01-07 12:00
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下本屆金球獎音樂喜劇類最佳女主角。（取材自推特）

金球獎／楊紫瓊奪影后等40年 感言被打斷嗆：閉嘴！我可以打趴你

2023-01-11 01:18
美國搖滾樂傳奇「貓王」艾維斯普里斯萊的女兒麗莎瑪莉普里斯萊，12日心臟驟停，被緊急送往加州一間醫院，54歲去世。（美聯社）

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

2023-01-12 21:08
小甜甜(右)與先生宋晉賢。(摘自臉書)

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

2023-01-05 14:40

超人氣

更多 >
華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒

華人博士夫妻被殺 遺孤判給外族裔寡婦…親友憤怒
老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長

老協珍佛跳牆進軍美國好市多 業績爆10倍成長
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅

世說新聞╱「毛澤東」也潤？直擊唐國強LA大豪宅