柯林法洛慘遭攻擊 「女妖」被踢膝蓋、被咬還留疤

「伊尼舍林的女妖」講述布蘭登葛里森(右)、柯林法洛(左)的友情決裂。圖／迪士尼提供

本屆奧斯卡大熱門電影 「伊尼舍林的女妖」，在甫落幕的金球獎頒獎典禮拿下音樂及喜劇類最佳影片3項大獎，柯林法洛繼「殺手沒有假期」後，再次在金球稱帝，導演 馬丁麥多納在拿最佳劇本獎時開玩笑說：「我為兩位明星（柯林法洛、布蘭登葛里森）寫了這部電影，他們剛好是一頭驢和一匹馬！」兩位男主角當然不是驢和馬，但電影裡這兩種動物確實是相當重要的角色。

「伊尼舍林的女妖」已獲得不少影評讚譽，但吸睛的不只是人類，電影中出現了狗、馬、驢子、山羊多種動物，個個都有獨特魅力。而且柯林法洛成了「動物受災戶」，因為他被狗咬又遭驢踢，但踢了他的驢子珍妮，拍完電影就宣布息影，導演馬丁麥多納還確保了珍妮快樂無憂的退休 生活。

對於演對手戲的迷你驢珍妮，柯林法洛是這麼形容的：「啊！珍妮很狡猾，這是她的第一部電影，但她表現得好像這是她的第一百部電影，我後來才發現她不喜歡別人碰她的鼻子，因為她踢了我的膝蓋，但那是我的錯，因為我靠她太近了！」至於電影中翻臉好友康姆的愛犬，柯林法洛說：「我被他的狗咬了，我身上還留有疤痕，拍這部電影，驢踢我，狗咬我……。」

不過這些肉體的傷害，遠遠不及心靈的創傷。「伊尼舍林的女妖」劇情敘述 派瑞(柯林法洛)是居住在伊尼舍林島上的快樂農夫，他思想單純、與人為善，但他的好友康姆（布蘭登葛里森）卻突然片面的與他斷交，導致不明所以的派瑞採取了一些行動挽回友誼，也讓雙方的衝突一觸即發。詮釋一個被朋友莫名拋棄的樂天派，柯林法洛說，導演要他帶著悲傷又憤怒的心情上工又回家，「所以我每天心都很痛」！

既然好友不願跟他說話，派瑞只能花許多時間跟自己的迷你驢珍妮訴苦，所以這頭驢子最主要的工作就是經常跟在派瑞身邊，偶爾進屋搗亂一下。動物訓練師為了讓珍妮能主動跟在柯林法洛身旁，花了很長的時間訓練她親近人類。

但動物畢竟難以受控，有一個場景是柯林法洛進屋，珍妮同時也該出現在房子裡，但是珍妮卻搖搖屁股走開，柯林法洛說：「珍妮就是這樣，她想要做什麼就做什麼，很多都是她決定的，但我們對待她得像對孩子一樣，耐心、溫柔，而且要耐得住性子。」