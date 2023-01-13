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孫儷、鄧超宣傳新片帶一對子女助陣 兒子帥樣震驚微博

記者陳建嘉／即時報導
鄧超(左)、孫儷(右)帶著兒子鄧涵之(左二)、女兒鄧涵一(右二)為主演新片「中國乒乓之絕地反擊」造勢。圖／摘自微博
鄧超(左)、孫儷(右)帶著兒子鄧涵之(左二)、女兒鄧涵一(右二)為主演新片「中國乒乓之絕地反擊」造勢。圖／摘自微博

鄧超孫儷結婚近13年，不僅是中國演藝圈著名恩愛夫妻，更曾6度合作影劇，如今再次合作賀歲新片「中國乒乓之絕地反擊」，更大方帶11歲兒子「等等」鄧涵之、8歲女兒鄧涵一上台分享感想，兒子外表帥氣，長得跟媽媽幾乎一模一樣，瞬間竟讓「鄧超兒子等等長得好帥」衝上微博熱搜榜第2名。

鄧超自導自演「中國乒乓之絕地反擊」是今年中國春節檔強片之一，講述一群不被看好的男子乒乓國家代表隊逐步獲得勝利的故事，該片率先於12日舉辦首映，在片中聯合演出的鄧超、孫儷更帶著一對兒女上台說幾句話，兒子「等等」在片中其實有客串畫面，他開心表示這部電影帶給他許多勇氣，「以前解決問題，我總是希望爸爸媽媽來幫我，但看完這部片子以後，我感覺我就不會跟以前一樣，發生事以後就告訴爸爸媽媽，要試著自己解決」。

孫儷隨後也問女兒「喜歡這部電影嗎？」女兒雖略顯緊張，但也緩慢回應：「我喜歡，還想再看一遍，我覺得這個電影太好看了。」引起全場熱烈鼓掌。

許多網友則在首映會過後，稱讚這對小孩的禮儀、教養非常好，更稱讚一家4口互動溫馨，然則「等等」的外型幾乎完全複製媽媽，「嘴巴、臥蠶和孫儷一模一樣」，在微博引發網友激烈熱議。

鄧超(左)、孫儷(右)帶著兒子鄧涵之(左二)、女兒鄧涵一(右二)為主演新片「中國...
鄧超(左)、孫儷(右)帶著兒子鄧涵之(左二)、女兒鄧涵一(右二)為主演新片「中國乒乓之絕地反擊」造勢。圖／摘自微博

鄧超 孫儷 電影

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