裘莉粉絲集結出征？「布萊德彼特是個施虐者」傳遍網路

布萊德彼特（左）在金球獎頒獎會場和「巴比倫」合作夥伴奧莉薇亞漢彌爾頓合照。（路透資料照片）

全球觀眾去年才看到強尼戴普與安珀赫德「誰是家暴者」的法庭大戰畫下句點，另外一場新戲又要上演？安琪莉娜裘莉 的聲援者刻意選擇在布萊德彼特 風光出席頒獎典禮的當天在網路上發動攻擊，發文要大家記住他是個「會在私人飛機上動小孩與前妻動粗的人」，反諷「好萊塢熱鬧繽紛的場合一堆人在吹捧一位會施暴的人」相關的發文瞬間傳遍全網，成為很難被忽視的新話題。

過去FBI就調查過裘莉宣稱在私人飛機上被施暴的事件，最後以證據不足、不成案做收，布萊德彼特也以為事情這樣就算了，想不到裘莉去年再次大動作要把事情鬧大，八卦刊物稱她對於自己在婚變事件中一直被外界視為「反派」超級不爽，一心想要徹底毀掉布萊德彼特的形象，爭取把所有小孩全部牢牢抓在身邊，她的手段果然奏效，媒體再度翻出這件舊事後，果真有些人就相信裘莉對於小布 的指控，對他的好感降低，他本來不想太在意，滿心沉浸在新戀情的喜悅中，偏偏裘莉大軍不肯放過他，發動了明顯的攻擊，要讓他日子不好過。