裘莉粉絲集結出征？「布萊德彼特是個施虐者」傳遍網路
全球觀眾去年才看到強尼戴普與安珀赫德「誰是家暴者」的法庭大戰畫下句點，另外一場新戲又要上演？安琪莉娜裘莉的聲援者刻意選擇在布萊德彼特風光出席頒獎典禮的當天在網路上發動攻擊，發文要大家記住他是個「會在私人飛機上動小孩與前妻動粗的人」，反諷「好萊塢熱鬧繽紛的場合一堆人在吹捧一位會施暴的人」相關的發文瞬間傳遍全網，成為很難被忽視的新話題。
過去FBI就調查過裘莉宣稱在私人飛機上被施暴的事件，最後以證據不足、不成案做收，布萊德彼特也以為事情這樣就算了，想不到裘莉去年再次大動作要把事情鬧大，八卦刊物稱她對於自己在婚變事件中一直被外界視為「反派」超級不爽，一心想要徹底毀掉布萊德彼特的形象，爭取把所有小孩全部牢牢抓在身邊，她的手段果然奏效，媒體再度翻出這件舊事後，果真有些人就相信裘莉對於小布的指控，對他的好感降低，他本來不想太在意，滿心沉浸在新戀情的喜悅中，偏偏裘莉大軍不肯放過他，發動了明顯的攻擊，要讓他日子不好過。
布裘婚變到現在已經超過6年半，關於小孩的監護權都還搞不定，裘莉的一連串破壞和報復手段也沒有終止，在這最新一波的強大攻擊後，布萊德彼特會是何種處境？外界都在等著瞧。
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