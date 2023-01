蔡依林演唱會禮服3點盡露,她稱是出道以來最大尺度。(圖:凌時差提供)

天后蔡依林 「UGLY BEAUTY」演唱會上周結束兩周共六場的加場演出,她斥資1800萬元台幣打造11套全新造型,討論度最高的是其中一套「裸鑽尤物」,讓她正面「大露三點」,不過其實是造型師以鑽石點綴的造型巧思,製作該禮服的「discodaddystudio」PO出製作的過程,連美國流行天后凱蒂佩芮(Katy Perry)都留言讚:「這可能是我有史以來最愛的禮服(Maybe my fav of all time)。」