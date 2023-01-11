喉嚨像腳拉傷…陳奕迅聲音出狀況 暴哭中斷演出

陳奕迅選了「相信你的人」作為安可歌曲。圖／ESL Limited提供

陳奕迅「FEAR AND DREAMS」演唱會昨晚邁入第25場，不過前天第24場彩排時疑似因為太過疲憊，聲音出現狀況，焦慮的他很怕失聲，所幸最後順利過關，觀眾歡呼大讚很棒，但他表示：「當然我們有現代科技幫忙，我沒有去打針啊，因為打針很傷身。我吃了藥。不過不要緊，做完明天1場，我還可以休息1天。」

他說喉嚨狀況像是腳拉傷，不管擦什麼藥膏都沒有用，最重要的是休息，「今天我覺得自己沒有做到最好…不像平時很活躍的，我又怪自己為甚麼加場，做25場不就好嗎？但我又27日生日，那麼27場很不錯啊，人經常thinking too much ，我也是想太多，所以下午回來彩排時，真的又怕又緊張，嚇壞了所有工作人員，其實是我太緊張，自己跟自己比較，不想讓大家失望…想太多…。」

他前晚選了「相信你的人」作為安可歌曲，該首歌曲是電影 「銀河補習班」的推廣曲，他說：「當初鄧超導演 帶著還未完成的電影飛到香港 讓我看，問我有沒有興趣唱這首歌，我覺得他很有誠意，最後找了陳小霞寫詞、姚若龍作曲。」他稱不知道是不是年紀大了易感，「歌詞真的很令人動容，我知道香港人喜歡廣東歌，但1首好歌為甚麼要分語言呢？音樂是世界語言，你可能聽1首土耳其歌你都會被感動，所以我想送給大家。」