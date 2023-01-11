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喉嚨像腳拉傷…陳奕迅聲音出狀況 暴哭中斷演出

記者林士傑／即時報導
陳奕迅選了「相信你的人」作為安可歌曲。圖／ESL Limited提供
陳奕迅選了「相信你的人」作為安可歌曲。圖／ESL Limited提供

陳奕迅「FEAR AND DREAMS」演唱會昨晚邁入第25場，不過前天第24場彩排時疑似因為太過疲憊，聲音出現狀況，焦慮的他很怕失聲，所幸最後順利過關，觀眾歡呼大讚很棒，但他表示：「當然我們有現代科技幫忙，我沒有去打針啊，因為打針很傷身。我吃了藥。不過不要緊，做完明天1場，我還可以休息1天。」

他說喉嚨狀況像是腳拉傷，不管擦什麼藥膏都沒有用，最重要的是休息，「今天我覺得自己沒有做到最好…不像平時很活躍的，我又怪自己為甚麼加場，做25場不就好嗎？但我又27日生日，那麼27場很不錯啊，人經常thinking too much ，我也是想太多，所以下午回來彩排時，真的又怕又緊張，嚇壞了所有工作人員，其實是我太緊張，自己跟自己比較，不想讓大家失望…想太多…。」

他前晚選了「相信你的人」作為安可歌曲，該首歌曲是電影「銀河補習班」的推廣曲，他說：「當初鄧超導演帶著還未完成的電影飛到香港讓我看，問我有沒有興趣唱這首歌，我覺得他很有誠意，最後找了陳小霞寫詞、姚若龍作曲。」他稱不知道是不是年紀大了易感，「歌詞真的很令人動容，我知道香港人喜歡廣東歌，但1首好歌為甚麼要分語言呢？音樂是世界語言，你可能聽1首土耳其歌你都會被感動，所以我想送給大家。」

當下他突然一陣激動，20多年來首度在台上掉下男兒淚，哭到泣不成聲，過一會兒後整理情緒、擦掉淚水說：「唉，我不應該給別人看到這個樣子，失禮！失禮！我通常只是帶歡樂與憤怒給大家，哈哈…我沒有哀愁，哀愁都放到歌裡面，我也不想哭，哭的話怎樣唱歌給大家聽？這首歌陪了我2、3年，每當我覺得不開心、迷惘時，這首歌給我很多力量，所以請大家相信勇氣就是魔術，可以幫助你。」

陳奕迅(中)賣力跳躍，引起全場歡呼。圖／ESL Limited提供
陳奕迅(中)賣力跳躍，引起全場歡呼。圖／ESL Limited提供
吳君如(左起)跟女兒、老公陳可辛朝聖陳奕迅演唱會。圖／ESL Limited提供
吳君如(左起)跟女兒、老公陳可辛朝聖陳奕迅演唱會。圖／ESL Limited提供
陳奕迅已完成25場「FEAR AND DREAMS」演唱會。圖／ESL Limi...
陳奕迅已完成25場「FEAR AND DREAMS」演唱會。圖／ESL Limited提供
溫碧霞(右)跟老公朝聖陳奕迅演唱會。圖／ESL Limited提供
溫碧霞(右)跟老公朝聖陳奕迅演唱會。圖／ESL Limited提供
甄子丹(左)陪著太太朝聖陳奕迅演唱會。圖／ESL Limited提供
甄子丹(左)陪著太太朝聖陳奕迅演唱會。圖／ESL Limited提供
陳奕迅。圖／ESL Limited提供
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