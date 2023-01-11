Selina與男友才慶交往1周年 認見男方家長「很緊張」

Selina今為3月12日舉辦的「2023臉部平權運動臺北國道馬拉松」站台。記者王郁惠／攝影

Selina（任家萱）今出席為「2023 臉部平權運動臺北國道馬拉松 」記者會，屆時她也會和參賽者們一起挑戰3K，問到是否約跑圈外男友小徐？她尬說：「他好像不太喜歡跑步耶，我有曾經說過想要練心肺、邀他去河濱跑，他說他溜滑板，我想說板弟也不錯，結果他是滑電動滑板，按遙控器的那種。」

她與圈外男友交往甜蜜蜜，之前已悄悄慶祝交往周年，男友訂了間餐廳包廂用氣球用心布置，但她已忘記男友送了什麼禮物、只記得餐廳沒有想像中合胃口，「這樣會不會顯得我太沒心了」，她強調男友沒有求婚，但前陣子見過男友家長一次，「因為我們交往也是滿認真的」，問到狀況如何？她透露小徐爸媽沒有特別催婚，直呼：「很緊張啊！但還好，就是滿自然的聊天。」

她近期開創自製Podcast節目「迎任而解」，回響熱絡，僅獻聲不現身，是否考慮約男友上節目？她坦言：「其實我有想過這點，看看咩，比如說重要的節日，如假設100集。」以每周一集、100集預計是2年後，她開玩笑說：「擔心這兩年後會是另外一個。」但也坦言擔心男友聲音或聊天內容不討喜怎麼辦，喜歡講話的她，新年工作願望也是希望以主持為主。

去年田馥甄因拖鞋太滑、在家跌倒，躺了半個月，Selina當下在群組裡得知先是大笑，「我腦補，想到她摔倒畫面，自己大笑，但我們在群組討論，馥甄該換雙止滑拖鞋了」，Selina說：「當時馥甄在家摔倒痛不欲生，有問大家可以推薦看什麼科，大家也紛紛給意見。」幸好跨年看到她時，已恢復正常了。

柯震東日前拍片遭空拍機砸傷破相，今問起此事，Selina表示和他雖沒有交集，「看到新聞很替他心疼，希望他可以趕快好起來」，她談到演藝人員的工作環境的確有點危險，舞台燈光都在頭上，希望每個人都可以做好自己工作，讓表演者可以安心、安全。