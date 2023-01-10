湯姆克魯斯「捍衛戰士」子弟兵紛紛跳出來挺他獲小金人

傑艾利斯在「捍衛戰士：獨行俠」扮飛官。圖／摘自imdb

湯姆克魯斯 在好萊塢走紅超過30年又有傲人的財富，看似什麼都不缺，唯獨少了一座奧斯卡金像獎的肯定。去年他以「捍衛戰士：獨行俠」再創票房高峰，又賺進1億美元，讓全球廣大觀眾再度重溫大銀幕體驗的美好，已經有影評人協會將此片選為年度最佳影片，也入圍了金球獎最佳戲劇影片獎，各方預期該片提名 奧斯卡最佳影片的機率也不小，阿湯身為製片之一，若是得到奧斯卡大獎，他就會擁有一座小金人。

只是以奧斯卡近年來的口味，目前沒人看好「捍衛戰士：獨行俠」會拿走最佳影片，湯姆克魯斯的缺憾不一定能夠這部片彌補。片中扮演他所訓練的飛官子弟兵「劊子手」葛倫鮑威爾、「復仇者」傑艾利斯，先後跳出來聲援他，堅稱他不但值得入圍奧斯卡影帝，更值得獲得一座小金人。葛倫表示親眼看到阿湯呈現出有可信度、令人心碎又有很多層次的表演，然後他還擔任這部片的製片，教導其他演員們如何在機艙內演戲，更忙到在剪輯室裡睡覺，不管功勞或苦勞都足以令他被奧斯卡提名。

傑艾利斯則盛讚湯姆克魯斯絕對該得到一座奧斯卡獎 ，在「捍衛戰士：獨行俠」因為疫情檔期一延再延，他會聯絡到每一個人，說服大家這片子就該在戲院裡放映，認為這部片的觀賞體驗會讓觀眾再次愛上回戲院看大銀幕，結果證明他是對的，這雖然是場賭博，最後卻是很好的收場，也幫助了全世界的觀眾，讓他們明瞭自己已經可以再回到戲院。傑表示，要是湯姆克魯斯沒有辦法靠「捍衛戰士：獨行俠」拿下奧斯卡影帝，至少也該因對於電影業的服務獲得一座特別獎。