認得出來嗎？「窈窕奶爸」快30年 童星們都成叔叔阿姨

「窈窕奶爸」馬修勞倫斯（左起）、麗莎雅各、羅賓威廉斯、瑪拉威爾森與莎莉菲爾德扮演一家人。圖／摘自imdb

曾經在全球各地賣了4億多美元的家庭喜劇「窈窕奶爸」，描述失意的演員羅賓威廉 斯，在離婚後假扮成老奶奶保母回到自己家，好跟3個孩子再度相處的趣味遭遇，不但是當年票房僅次於「侏羅紀公園」的第2名賣座巨片，也讓羅賓獲得金球獎 音樂或喜劇類影帝，是不少觀眾心目中的經典。

今年將是 「窈窕奶爸」推出滿30周年紀念，當初的那3位可愛童星，現在也已經都是大叔和阿姨，扮演大姊的麗莎雅各雖然還曾在超級賣座的「ID4星際終結者」演出，卻從22歲之後就沒再演戲，很年輕就結婚，目前44歲的她，不但是瑜伽老師，也有自己的健康網站，也到處演講，還出了本自傳書。

片中超級可愛的小妹瑪拉威爾森，之後又主演了「34街的奇蹟」和「小魔女」，一度是好萊塢最紅女童星，然而她也是很快就選擇在公眾眼前半退隱，目前是一位劇作家、作家，也有參演舞台劇 ，近年來則很常在動畫片中聲音演出，35歲的她前幾年公開自己是雙性戀者，勇敢擁抱真實的自我。