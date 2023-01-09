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認得出來嗎？「窈窕奶爸」快30年 童星們都成叔叔阿姨

記者蘇詠智／即時報導
「窈窕奶爸」馬修勞倫斯（左起）、麗莎雅各、羅賓威廉斯、瑪拉威爾森與莎莉菲爾德扮演一家人。圖／摘自imdb
「窈窕奶爸」馬修勞倫斯（左起）、麗莎雅各、羅賓威廉斯、瑪拉威爾森與莎莉菲爾德扮演一家人。圖／摘自imdb

曾經在全球各地賣了4億多美元的家庭喜劇「窈窕奶爸」，描述失意的演員羅賓威廉斯，在離婚後假扮成老奶奶保母回到自己家，好跟3個孩子再度相處的趣味遭遇，不但是當年票房僅次於「侏羅紀公園」的第2名賣座巨片，也讓羅賓獲得金球獎音樂或喜劇類影帝，是不少觀眾心目中的經典。

今年將是 「窈窕奶爸」推出滿30周年紀念，當初的那3位可愛童星，現在也已經都是大叔和阿姨，扮演大姊的麗莎雅各雖然還曾在超級賣座的「ID4星際終結者」演出，卻從22歲之後就沒再演戲，很年輕就結婚，目前44歲的她，不但是瑜伽老師，也有自己的健康網站，也到處演講，還出了本自傳書。

片中超級可愛的小妹瑪拉威爾森，之後又主演了「34街的奇蹟」和「小魔女」，一度是好萊塢最紅女童星，然而她也是很快就選擇在公眾眼前半退隱，目前是一位劇作家、作家，也有參演舞台劇，近年來則很常在動畫片中聲音演出，35歲的她前幾年公開自己是雙性戀者，勇敢擁抱真實的自我。

唯一還以演戲為主業的是扮演2哥的馬修勞倫斯，他在家中也是排行老2，上面有個哥哥喬伊，下面有個弟弟安德魯，3兄弟時不時會合作。馬修成年後外表仍然俊秀，曾經在「小姐好辣」飾演籃球隊帥哥，也曾在大哥喬伊主演的影集「憨管家俏主人」客串。他與「舞林群星會」的固定班底舞蹈老師雪莉兒柏克結婚，可惜只維持了3年就離異，目前傳在和TLC樂團中的「Chilli」蘿松達湯瑪斯交往。

42歲的馬修勞倫斯還在當演員。圖／摘自imdb
42歲的馬修勞倫斯還在當演員。圖／摘自imdb
35歲的瑪拉威爾森已經大幅減少在幕前亮相。圖／摘自IG
35歲的瑪拉威爾森已經大幅減少在幕前亮相。圖／摘自IG
44歲的麗莎雅各現在是瑜伽教練。圖／摘自IG
44歲的麗莎雅各現在是瑜伽教練。圖／摘自IG

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