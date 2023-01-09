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陳美鳳除夕夜造型美翻 低胸開到肚臍超火辣

記者林怡秀／即時報導
陳美鳳為民視除夕特別節目換上多套造型。（圖：民視提供）
陳美鳳為民視除夕特別節目換上多套造型。（圖：民視提供）

「民視」除夕特別節目舞蹈PK單元，邀請陳美鳳帶來「美鳳時代」超級大秀MV，由藍波擔任舞蹈統籌，還有Echo、周定緯一起搭檔演出，陳美鳳感動說，這一段表演幾乎把自己「整段人生」的MV帶給觀眾了，陳美鳳說：「我從歌手出發，經過秀場年代歌舞演出，電影以及戲劇成為演員，幾十年美鳳有約主持，我盡力把每一個角色都扮演好」。

她從第一套桃紅色西裝詮釋「美鳳有約」20年的主持人生開啟序幕，再演唱「繁華攏是夢」換上第二套低胸亮片禮服，唱起情歌扣人心弦，再由周定緯帶來RAP與陳美鳳同框帶來RAP舞蹈，第三套則是閃亮鑽石頭飾以及連身超短褲秀出大長腿，霸氣造型遮住臉之外，陳美鳳還難得帶來動感唱跳舞蹈，再繼續換上第四套白色洋裝左肩搭配嘻哈風格超大項鍊，低胸直接開到肚臍，誠意滿滿唱重新編曲的「繁華攏是夢」，接著再由Echo在DJ台上帶來Beat-Box混搭RAP搭配演出。

接下來陳美鳳換上頭戴羽毛頭飾配上緊身白色禮服從天而降，一曲「愛神」魅力四射讓全場high爆，一系列演出正面能量滿滿，陳美鳳說除此之外，還有一段RAP更是練習超久，整段舞蹈陳美鳳感謝民視給她這個舞台讓她「好好感謝」觀眾，藍波為了她量身打造舞蹈，讓她可以駕馭，以及製作單位前前後後的細心規劃，以及還有一位「神級天后」來助陣，讓她稍微保密一下，保證驚喜不斷。

陳美鳳為民視除夕特別節目換上多套造型。（圖：民視提供）
陳美鳳為民視除夕特別節目換上多套造型。（圖：民視提供）
陳美鳳為民視除夕特別節目換上多套造型。（圖：民視提供）
陳美鳳為民視除夕特別節目換上多套造型。（圖：民視提供）

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