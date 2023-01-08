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拋下幼教資格脫了...櫻花妹轉行拍火辣寫真 母親超崩潰

聯合新聞網／ 即時報導
1998年出生的原紬捨棄保育員及幼稚園教師的資格，縱身跳入寫真界，獲得粉絲一片好評。圖／取自Instagram@haratsumugi
1998年出生的原紬捨棄保育員及幼稚園教師的資格，縱身跳入寫真界，獲得粉絲一片好評。圖／取自[email protected]

勇敢追夢卻意外觸怒家人？1998年出生的原紬（暫譯，原つむぎ）擁有保育員及幼稚園教師的資格，但從小就懷抱星夢的她卻決定朝理想邁進，以I罩杯的身材優勢打入寫真界，擁有魔鬼身材的她更讓寫真銷量一飛衝天。然而，家人看到她的清涼辣照後卻上演修羅場，母親更哭著問她「這是妳真正想做的事嗎？」

根據日本《集英社》的採訪報導，原紬因小時候常跟家人們去看劇場表演，使她自小就對演戲產生興趣，雖然從保育、幼教相關的科系畢業，但仍未放棄追星夢，她認為應該趁年輕時體驗各種各樣的事情，便開始參加舞台劇、寫真模特兒的試鏡。有著傲人身材的原紬竟「一脫成名」，不僅吸引到許多粉絲，販售的寫真也獲得相當好的回響。

原紬透露，自己出道時僅簡單的向家人交代，根本不敢把作品拿出來展示。豈料，一日她的奶奶意外發現她的寫真DVD，家人們看過她的作品後相當衝擊，母親更淚崩逼問她「這是妳真正想做的事嗎？」，讓她不禁以「修羅場」來形容當下的家庭氣氛。

所幸後來家人們漸漸諒解她的工作性質，並默默的給予支援。原紬表示，家人們都不會當面對說出「加油」，卻會若無其事地把印有她的雜誌放在老家裡，讓她倍感溫暖。

身高168公分的原紬擁有人人稱羨的I罩杯身材，但她在訪談中提到，高中時班上就有兩個女生有著跟她一樣傲人的「雪白雙峰」，其中一個甚至長的比她還高，也讓她認為自己的胸部沒有別人想像的那麼特別。

舞台劇 劇場 日本

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