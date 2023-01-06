影后嫁給媒體大亨而息影 以為不會離婚 結果只撐10年
出身自超重量級演藝圈世家的兩屆奧斯卡影后珍芳達，今年85歲還有新片推出，各方都尊她為好萊塢的活傳奇，她卻曾在31年前為了嫁給CNN創辦人之一泰德透納，而退出幕前。回首當初的決定，她坦承：「我那時以為我們根本不會離婚。」結果10年後就離婚。
千金難買早知道，當時的珍芳達不覺得還會回到水銀燈下拍戲，也很難想像自己到了85歲還能因為主演Netflix人氣喜劇「同妻俱樂部」而有一堆新片找上門。她近來要推出一部新電影「80 For Brady」由她和「同」劇的老搭檔莉莉湯姆林及另外兩位資深奧斯卡得主麗塔莫蘭諾、莎莉菲爾德聯手主演，她們扮演一群多年好友，硬闖美式足球超級盃的現場，想見到偶像—名將湯姆布萊迪，湯姆布萊迪也會在片中亮相，珍芳達表示還能拍這種題材的影片，絕對是嫁給泰德透納的她想像不到的。
經歷過這麼多的傳奇遭遇，珍芳達自認人生中幾乎各種成就都達成了，唯一沒有的就是「成功、圓滿的婚姻」，然而她覺得自己不會再結婚了。有人好奇年輕時曾是性感小野貓的他，現在是否還「性」福？她爽快回答：「我老了，而且沒那麼多時間，以前有過一大堆瘋狂的性愛已經夠了，現在不需要，我太忙。」
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