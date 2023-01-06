我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

說服共和黨內頑固派 麥卡錫拚議長得票有斬獲

冬天是買房好時機？地產專家告訴你這7大理由

不管家暴陰影 布萊德彼特傳已讓新女友搬進自己家

記者蘇詠智／即時報導
布萊德彼特的戀情動向，深受各方矚目。（路透資料照片）
布萊德彼特的戀情動向，深受各方矚目。（路透資料照片）

布萊德彼特的2022年比之前幾年都要愉快，雖然安琪莉娜裘莉處心積慮想要把他塑造成「家暴男」，用盡一切手段想要讓外界認為他是個會對妻子和孩子動手、暴力成性的恐怖家長，但他的形象並沒有如威爾史密斯一樣暴跌，他所主演的「子彈列車」也在全球各地有不錯的票房表現，更重要的是，他和小自己27歲的新女友伊妮絲迪拉蒙打得火熱，不但跨年期間同遊墨西哥，「Life & Style」雜誌更稱伊妮絲已經把自己的一些東西搬進布萊德彼特的家，兩人展開同居生活。

過去幾年都被離婚官司和小孩監護權爭搶弄得悶悶不樂的布萊德彼特，這一年來明顯情緒改善非常多，外界猜測是有了新感情的滋潤，原先他因為孩子們都被裘莉洗腦、不太想跟他這個爸爸恢復密切關係而沮喪，在伊妮絲出現後，他似乎暫時把孩子們給放下，終於能再展笑顏。「Life & Style」雜誌報導他和伊妮絲簡直難分難捨，兩人最常待在他在洛杉磯的家中，他很喜歡下廚，可是當伊尼斯到他家，她會跟他一起享受烹飪的樂趣，製作自己喜歡的花椰菜素食料理。除了在家做菜，他們也會一起開著遊艇享受海上風光，或是一起上街買衣服，更會戴上棒球帽與太陽眼鏡，在旁人不注意的情況下登山健行。

兩人被傳正在熱戀期，布萊德彼特對於伊妮絲集美貌與智慧於一身很滿意，然而彼此之間能否走到結婚、生子的階段，各方都在密切注意。

布萊德彼特（右）傳已讓女友伊妮絲迪拉蒙搬進自己家。圖／摘自Life & Styl...
布萊德彼特（右）傳已讓女友伊妮絲迪拉蒙搬進自己家。圖／摘自Life & Style

布萊德彼特 裘莉 威爾史密斯

上一則

老公非法入侵手機 小甜甜找律師反擊「隱私被掌控」

延伸閱讀

兒女不在身邊…小布甩空虛 與小27歲女友跨年

兒女不在身邊…小布甩空虛 與小27歲女友跨年
不再空虛 59歲布萊德彼特想跟29歲小女友生兒育女

不再空虛 59歲布萊德彼特想跟29歲小女友生兒育女
裘莉鐵了心霸占小孩、布萊德彼特度過寂寞聖誕？

裘莉鐵了心霸占小孩、布萊德彼特度過寂寞聖誕？
布萊德彼特與美艷女模迅速玩完 因為她腦袋不夠有料？

布萊德彼特與美艷女模迅速玩完 因為她腦袋不夠有料？

熱門新聞

梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
宋先生拿著小甜甜手機內的影片曝光，稱小甜甜也有打他。（取材自臉書）

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

2023-01-05 23:15
中國空姐網紅水滴果果曾被成龍要電話地址。（取材自微博）

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

2023-01-05 03:15
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
1968年「殉情記」當年找來男星李安納韋定(左)及女星奧莉薇荷西飾演羅密歐與茱麗葉。圖／摘自推特

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

2023-01-04 13:45

超人氣

更多 >
小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開

小甜甜傷勢曝光 家暴現場「對質3影片」對話公開
楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳

楊冪跨年表演「巨胸上下晃動」 觀眾視角瘋傳
猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺

猶他州爆8屍滅門血案 男槍殺妻兒與岳母後自殺
才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡

才剛宣誓就職三連任 康州州議員車禍身亡
新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成

新冠新變種XBB.1.5 占紐約確診8成