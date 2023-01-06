不管家暴陰影 布萊德彼特傳已讓新女友搬進自己家

布萊德彼特的戀情動向，深受各方矚目。（路透資料照片）

布萊德彼特 的2022年比之前幾年都要愉快，雖然安琪莉娜裘莉 處心積慮想要把他塑造成「家暴男」，用盡一切手段想要讓外界認為他是個會對妻子和孩子動手、暴力成性的恐怖家長，但他的形象並沒有如威爾史密斯 一樣暴跌，他所主演的「子彈列車」也在全球各地有不錯的票房表現，更重要的是，他和小自己27歲的新女友伊妮絲迪拉蒙打得火熱，不但跨年期間同遊墨西哥，「Life & Style」雜誌更稱伊妮絲已經把自己的一些東西搬進布萊德彼特的家，兩人展開同居生活。

過去幾年都被離婚官司和小孩監護權爭搶弄得悶悶不樂的布萊德彼特，這一年來明顯情緒改善非常多，外界猜測是有了新感情的滋潤，原先他因為孩子們都被裘莉洗腦、不太想跟他這個爸爸恢復密切關係而沮喪，在伊妮絲出現後，他似乎暫時把孩子們給放下，終於能再展笑顏。「Life & Style」雜誌報導他和伊妮絲簡直難分難捨，兩人最常待在他在洛杉磯的家中，他很喜歡下廚，可是當伊尼斯到他家，她會跟他一起享受烹飪的樂趣，製作自己喜歡的花椰菜素食料理。除了在家做菜，他們也會一起開著遊艇享受海上風光，或是一起上街買衣服，更會戴上棒球帽與太陽眼鏡，在旁人不注意的情況下登山健行。