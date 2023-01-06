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老公非法入侵手機 小甜甜找律師反擊「隱私被掌控」

記者李姿瑩／台北即時報導
小甜甜夫妻過去曾經一條心。圖／摘自臉書
小甜甜夫妻過去曾經一條心。圖／摘自臉書

台灣女星小甜甜老公宋晉賢今天凌晨發文自清，同時忍了夫妻倆協議離婚。他非法取得小甜甜的手機影片做為證據，卻成為犯法鐵證，自曝其短之餘也讓自己進退兩難。小甜甜為母則強，堅持家暴零容忍，稍早發出律師聲明稿，代表一切進入法律程序。

小甜甜表示：「打從我最一開始的初衷就是為了還原 藝起發光的第一張聲明稿，指名道姓的說我私生活有極大問題，所以才會逼不得已的將家務事搬上檯面，只為了還原所有事實的真相，要一個真誠的面對及道歉！至今還是一樣！」她只是想澄清自己的私生活沒有所謂極大問題，才被迫將家暴事實搬上檯面。

如今家醜外揚，她也不怕被封殺，正面迎戰所有叫她忍讓原諒的不公平聲浪。「為了孩子，我要做對的示範！更重要的是⋯再次再次再次再次強調家暴零容忍。」

在律師聲明稿中，提及宋先生未經小甜甜同意取得她手機中的內容，那些影片確實是她為了紀錄被家暴所拍攝的自保證據。「實際上，張女士個人之隱私已多次遭宋先生無端掌控，業已造成其精神上之莫大壓力，擔憂隨時陷於監控之中。」除了侵害隱私，這些影片無法合理化宋先生的暴力行為，「家暴事件後，宋先生拒絕離開張女士購買之住所，其對此事件更從未有任何悔改或歉意，試問又如何期待取得張女士之諒解。」如今宋先生在保護令期間多次入侵小甜甜的手機，盜取並截圖她的訊息資料，已經構成嚴重不法侵害。

小甜甜控家暴、教會惡行 懶人包10大重點一次看

小甜甜透過律師發表聲明。圖／摘自臉書
小甜甜透過律師發表聲明。圖／摘自臉書

家暴 手機 隱私

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