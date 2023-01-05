我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股收黑 就業數據強勁好消息變壞消息

仍有20人不投麥卡錫 眾院議長投票進入第10輪

黃大煒心衰竭鬼門關前走一遭 驚人銀白髮曝近況

記者陳慧貞／即時報導
黃大煒為了演出勤練身體，現在健康狀況一切安好。記者李政龍/攝影
黃大煒為了演出勤練身體，現在健康狀況一切安好。記者李政龍/攝影

黃大煒、孫協志、方宥心等主演，全民大劇團舞台劇「大畫昭君～觀落雁」5日為首演彩排，搖滾歌手黃大煒首次挑戰歷史劇，飾演漢朝外族匈奴首領單于，一頭銀白色飄逸長髮，儼然是古代Rocker，他笑稱因扮演大漠民族，以為會穿得少，還努力練胸肌，沒想到戲服竟包緊緊，只見他受訪時坐得挺直，「其實是腰帶勒得很緊，我動不了...」

去年10月，黃大煒因心臟不適住院，經過一段時間的休養，再投入排練，透露除了演出，還親自設計角色「單于」出場曲及幾段樂曲，為了作曲，他還特地學烏克蘭語，「單于離世的那首歌，跟團隊討論後，我們決定使用烏克蘭語『Love』、『Peace』、『Hello』、『Goodbye』、『Stop fighting』這幾個字來做」，劇團也表示，創作時期烏俄戰爭剛開始，此段也有祈求世界和平用意。

該劇古代服裝考究，主要演員孫協志、方宥心分飾的毛延壽與王昭君，一整套戲服由裡到外至少要穿上6件，光戲服重量最重達12公斤，方宥心笑：「所以最近演員們都在練肌力、練核心」才撐得起古裝的細緻美感。

「大畫昭君～觀落雁」原本預定於去年5月首演，卻因疫情又爆發，延期今年1月，被問即將演出心情，孫協志笑說：「真的就是：終於啊！這半年多的停擺時間，真的很痛苦，想忘又不能忘，但記又記不太得，還好大家回歸排練後，感覺馬上就回來了。」

孫協志。記者李政龍/攝影
孫協志。記者李政龍/攝影
孫協志（右）、方宥心分飾毛延壽與王昭君。記者李政龍/攝影
孫協志（右）、方宥心分飾毛延壽與王昭君。記者李政龍/攝影
孫協志（左起）、黃大煒、方宥心、呂紹齊演出「大畫昭君～觀落雁」。記者李政龍/攝影
孫協志（左起）、黃大煒、方宥心、呂紹齊演出「大畫昭君～觀落雁」。記者李政龍/攝影

烏克蘭 舞台劇 疫情

上一則

周董招誰惹誰？馬來西亞演唱會竟遭抗議呼籲取消

延伸閱讀

征烏俄軍遇襲 大批官兵陣亡 國內怒氣加劇

征烏俄軍遇襲 大批官兵陣亡 國內怒氣加劇
北約秘書長：軍事支持烏克蘭 是和平的最快途徑

北約秘書長：軍事支持烏克蘭 是和平的最快途徑
烏俄戰事陷僵局 烏軍情首長稱雙方都無法取得重大進展

烏俄戰事陷僵局 烏軍情首長稱雙方都無法取得重大進展
高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

高凌風女兒闖好萊塢10年點頭嫁了 老公超狂身分曝光

熱門新聞

梁朝偉新片「無名」。(取材自微博)

梁朝偉、劉嘉玲同步曝喜訊 黑白照透露玄機

2023-01-01 19:31
蔡依林今晚在台北小巨蛋開唱，身材相當火辣。記者王聰賢／攝影

蔡依林台北開唱G奶曲線全曝 炫黑戰袍與萬粉齊高潮

2022-12-31 11:42
沈月遺傳了媽媽的好基因，被封為最美星二代。圖／摘自ＩＧ

「最美星二代」秀乳溝、螞蟻腰 靠母邱淑貞珍奶豐胸？

2023-01-01 10:22
鍾嘉欣一家五口。(取材自微博)

鍾嘉欣嫁混血醫6年生3胎 網看三寶驚：爸爸基因太強大

2022-12-28 20:07
1968年「殉情記」當年找來男星李安納韋定(左)及女星奧莉薇荷西飾演羅密歐與茱麗葉。圖／摘自推特

15歲「最美茱麗葉」被騙拍裸露戲 索償5億元

2023-01-04 13:45
裴勇俊和朴秀真已經過著半退休生活。(取材自微博)

裴勇俊移居夏威夷半年 全家人回南韓「原因曝光」

2023-01-02 07:43

超人氣

更多 >
華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知

華女收殺豬盤短信 名字、居住地…對方全知
曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟

曾被成龍要電話 網紅空姐動手術曬「濃妝床照」挨轟
去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多

去年只洗37次澡 成人網紅：愛愛次數還比較多
眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票

眾院議長選舉6輪仍「難產」 麥卡錫再丟1票
替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘

替富豪子弟「買」進名校獲利2500萬 南加主謀下場淒慘