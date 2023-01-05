黃大煒心衰竭鬼門關前走一遭 驚人銀白髮曝近況

黃大煒為了演出勤練身體，現在健康狀況一切安好。記者李政龍/攝影

黃大煒、孫協志、方宥心等主演，全民大劇團舞台劇 「大畫昭君～觀落雁」5日為首演彩排，搖滾歌手黃大煒首次挑戰歷史劇，飾演漢朝外族匈奴首領單于，一頭銀白色飄逸長髮，儼然是古代Rocker，他笑稱因扮演大漠民族，以為會穿得少，還努力練胸肌，沒想到戲服竟包緊緊，只見他受訪時坐得挺直，「其實是腰帶勒得很緊，我動不了...」

去年10月，黃大煒因心臟不適住院，經過一段時間的休養，再投入排練，透露除了演出，還親自設計角色「單于」出場曲及幾段樂曲，為了作曲，他還特地學烏克蘭 語，「單于離世的那首歌，跟團隊討論後，我們決定使用烏克蘭語『Love』、『Peace』、『Hello』、『Goodbye』、『Stop fighting』這幾個字來做」，劇團也表示，創作時期烏俄戰爭剛開始，此段也有祈求世界和平用意。

該劇古代服裝考究，主要演員孫協志、方宥心分飾的毛延壽與王昭君，一整套戲服由裡到外至少要穿上6件，光戲服重量最重達12公斤，方宥心笑：「所以最近演員們都在練肌力、練核心」才撐得起古裝的細緻美感。